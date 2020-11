Amenazas y hostigamiento si se han dado en administración de Soto Grave contra quienes lo critican: López Corona

Sus compañeros de bancada en el Cabildo han dejado de hablarle debido a que no se queda callada y señala lo que considera que no está bien, pero eso le ha costado estar en riesgo, hasta de su vida.

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _La regidora de MORENA Martha Elena López Corona indicó que las amenazas, intimidaciones y hostigamientos sí se dan en la administración pública que preside Emmett Soto Grave, cuando se les critica; ha estado en riesgo de ser privada de la libertad.

“Sí hemos sido hostigadas, me han llegado a amenazar de muerte, una vez que estuve en un noticiero, me dijeron que sí yo era la que había estado hablando, al responder que sí me dijeron ‘calladita te ves más bonita’, sí algo me pasara ellos serán responsables, hasta Presidente” dijo.

El año pasado, a través de perfiles falsos de Facebook hicieron un vídeo para señalarla y debido a las repercusiones de este, estuvo en riesgo de ser privada de su libertad, la situación la envió al Hospital pues es diabética.

“Me he sentido amenazada al poner mi opinión, la administración de Soto es la culpable, han hecho ‘face’ falsos, eso casi me cuesta la vida, fueron a ‘levantarme’, solo ellos sabían de ese video que pusieron, Marrufo (Director de Bienestar Social), Marco Grave (primo del Alcalde y subdirector de Obras Públicas)” dijo.

Ha sido ignorada cuando ha solicitado apoyos o realiza su trabajo como autoridad, la han hecho a un lado y sí es real que se ha hecho un grupo de regidores a los que todo se les otorga por parte del Presidente Emmett Soto Grave.

Mismos regidores que en su momento, llevaron ante una sesión de Cabildo a un ex funcionario llamado Carlos Eligio Inzunza quien acudió solo a atacar a la Sindica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, era esa su encomienda al parecer, señaló.

Indicó que es de regidora de MORENA y sigue todos sus preceptos, que trabaja en esto y que lo que ha señalado ha sido porque la administración que encabeza el morenista, ha hecho cosas indebidas.

“No hacen lo que dice López Obrador, no mentir, no robar, no traicionar, veo que están mintiendo y traicionando, robando no puedo decir porque no los he visto, pero ni las nóminas nos dejan ver, aunque ya las hemos solicitado las regidoras Mayra, Minerva y yo” señalo.

El mal trato de Soto Grave va más allá de coartar sus labores o de impedir que como autoridad que son también se les entreguen los apoyos, como regidora ha recibido hasta agresión con palabras, igual que la Sindica Procuradora, pues les llaman las ‘locas’ por señalar lo que hacen mal o querer revisar algunas áreas.

“El Doctor me ha dicho hasta ‘burra orejona’, me lo dijo cuándo pedí que destituyeran a Fran Osuna (Directora de Desarrollo Económico) porque tenía dos trabajos con el mismo horario, luego dicen que no nos hagan caso a la Sindica y a mí porque estamos locas” dijo.

Ante todas estas situaciones, concuerda con la Sindica Procuradora que no hay respeto hacia ellas ni como autoridades ni como mujeres, por lo que se asesorara para ver si en los próximos días o ante cualquier otro hecho discriminatorio también interpone algunas denuncias.