FUTBOL

América, a encontrar la brújula en Juárez antes del Clásico contra Chivas

Las Águilas no podrán contar con Bruno Valdez por sobrecarga muscular

Noroeste / Redacción

Antes del Clásico ante Chivas, América viajará hasta Ciudad Juárez para enfrentar a Bravos con la misión de encontrar la brújula, toda vez que llevan cinco partidos consecutivos sin ganar en Liga.

El juego correspondiente a la Jornada 11, le dará al conjunto de Miguel Herrera la oportunidad de llegar a tono para el juego ante el Rebaño, ya que su equipo ha quedado a deber, sobre todo en los últimos dos partidos, ante Pumas y Querétaro, en los que tenía la victoria en la bolsa y la dejó escapar.

Sin embargo, para el duelo de este miércoles, el Piojo no podrá contar con plantel completo, toda vez que Bruno Valdez no realizó el viaje a Ciudad Juárez, debido a una sobrecarga muscular, por lo que el técnico decidió no arriesgarlo para el juego del próximo sábado. Lo bueno para las Águilas es que Sebastián Córdova volverá a la actividad tras cumplir un juego de suspensión.

En tanto, el local Bravos buscará hilar su segunda victoria como local, toda vez que el domingo derrotó al débil Veracruz y le dio un respiro a Gabriel Caballero. Si el conjunto fronterizo gana llegaría hasta 12 puntos, lo cual le permitiría escalar más posiciones en la Tabla General.

Cabe recordar que estos equipos se enfrentaron este mismo año en la Final de la Copa MX del semestre pasado, en la que las Águilas se coronaron como visitantes.