América amarra su calificación tras empatar con Toluca

Vega pone adelante a los pingos y Martín da la igualada a las Águilas

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ América empató a un gol con Toluca en partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2018 en la Liga MX, el cual se realizó en el Estadio Azteca.

Goles: Alexis Vega al 1’ por los visitantes; Henry Martín al 34’ para los anfitriones.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 29 unidades, mientras que los Diablos arribaron a 26 puntos.

En la Fecha 16, los de Coapa visitarán a Santos; los Diablos recibirán a Pumas.

Los Diablos prácticamente salieron con ventaja del vestidor. Una gran jugada colectiva entre Antonio Ríos, Pablo Barrientos, Luis Quiñones y Alexis Vega terminó con un golazo del dorsal “9” dentro del área ante la salida de Agustín Marchesín. Era el minuto 1.

Al 5’, los visitantes estuvieron cerca de incrementar los cartones. Luis Ángel Mendoza desde el sector derecho metió un tiro-centro que fue bajando y se estrelló en el travesaño ante la mirada del cancerbero local. La respuesta de los azulcremas fue por conducto de Renato Ibarra, quien exigió a Alfredo Talavera tras un disparo cruzado al 16’.

Los dirigidos por Miguel Herrera poco a poco se fueron adueñando del trámite del compromiso. Eran dueños de la posesión. Al 34’, apareció Guido Rodríguez robando un balón para después habilitar a Henry Martín, el ex jugador de Xolos no perdonó y colgó la redonda en el ángulo superior izquierdo. Era el 1-1.

La primera parte terminó con empate parcial en el Coloso de Santa Úrsula. En el complemento, los del Estado de México adelantaron líneas. Sorprendieron en los minutos iniciales. Al 54’, Alexis Vega volvió a mover las redes en una jugada de táctica fija, pero el silbante lo anuló por fuera de lugar, tras utilizar el VAR.

Con el paso del tiempo, ambos clubes hicieron modificaciones con el objetivo de llevarse la victoria. Sin embargo, no lograron generar oportunidades claras. Marchesín y Talavera no fueron exigidos en el segundo tiempo. El reloj avanzó, no hubo más.

