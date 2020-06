AmÃ©rica hereda de su abuelo el amor por la agricultura

América hereda de su abuelo el amor por la agricultura

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El amor por los surcos de tierra y las siembras que le heredó su abuelo a su padre, fueron el motivo para que América Yolanda López Salazar decidiera enfocarse en la agricultura.

La estudiante de la carrera profesional Agricultura Sustentable y Protegida de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, quiso enfocarse en aprender más para poder ayudar en el patrimonio de su familia.

“Tenía 16 años cuando decidí qué carrera quería estudiar y afortunadamente la UTEsc tenía lo que deseaba, es una carrera donde la mayoría son hombres, pero creo que todos nos podemos involucrar, crecí en el campo y lo que deseo es que realmente sea sustentable y que esté protegido”, dijo América.

Al celebrarse hoy el día de San Juan, mismo que es el santo de los Agricultores, dijo que Sinaloa tiene un gran potencial en el tema agrícola, pues siempre ha sido pionero.

Algo que no cambia en el sur del estado, donde ha crecido y aprendido todo lo relacionado a los cultivos de manera empírica, al cuidado de la huerta de mango familiar.

Pero también ha sido el motivo para buscar cambiar la visión, de la agricultura convencional, para empezar a ‘sembrar’ pensando en innovar y esto es relacionado con mejorar las prácticas del campo.

Con tener prácticas acorde a lo que la naturaleza reclama, a lo que los nuevos tiempos requieren, que tiene que ver con una agricultura que proteja todo, la tierra, el agua, todos los elementos que hacen posible el desarrollo de cultivos.

“Tenemos que tener una visión de más calidad que cantidad, antes la agricultura era más convencional, se usaban más agroquímicos, hoy vamos por una agricultura sustentable, que sea orgánica y que predomine la calidad por la cantidad”, señaló.

A través de su profesión lo que desean es que se privilegie el uso de lo orgánico, que se tengan todas las medidas para que el suelo no se erosione más, porque el agua sea más cuidada, por mejorar la fertilidad de la tierra, por el bien de todos los que viven de la actividad.

“Invito a los jóvenes a que se acerquen, a que formen parte de esta carrera profesional, es una carrera noble, basada en el cuidado del medio ambiente, que busca revertir lo que puede afectar a las generaciones futuras, Sinaloa vive de la agricultura, pero deseamos que la actividad la haga en base a la sustentabilidad”, señaló.

Hoy no podrán celebrar el día del agricultor, debido a las medidas por el Covid-19, pero considera que no hay manera de homenajear más a la tierra que cuidarla, buscando nuevas formas de producir, en equilibrio, pues no es solo la que da el alimento a este municipio, sino es la gran fuente de empleo para miles de familias.