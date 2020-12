FUTBOL

América quiso renovar a Paul Aguilar, pero con 80% menos de sueldo

El defensor mexicano rompió el silencio y habló de los motivos que lo llevaron a decir adiós a las Águilas después de 9 años

Noroeste / Redacción

Nueve años en el club, 7 títulos ganados, 2 veces mundialista y el gafete de capitán durante varias temporadas al parecer no eran credenciales suficientes para la directiva del América, que buscó renovar a Paul Aguilar, pero con 80% menos de sueldo.

Por increíble que parezca, Santiago Baños y su cúpula directiva buscaron mantener al defensor mexicano en el plantel azulcrema, pero con una baja considerable en su sueldo. Así lo confirmó el propio Paul.

"Me platearon un contrato de 6 años para renovar pero con el 70 u 80% menos de mi sueldo. No era algo que fuera negociable, ellos llegaron muy tajante en ese sentido y fue algo que me molesto. Un jugador que estuvo tanto tiempo y me sentí muy poco valorado".

Paul comentó que se le ofreció ir a jugar la Concacaf Liga de Campeones, donde América tiene que encarar la vuelta de Cuartos de Final ante Atlanta el próximo 16 de diciembre, pero rechazó la propuesta.

"Por eso decidí no asistir a Concachampions. También me quisieron renovar por 20 días, solo para jugar la Concachampions y digo, para un jugador que estuvo tanto tiempo, que dio todo por la institución, me sentí muy poco valorado. Muy triste por cómo se dio la situación de mi salida, pero ya está, hay que darle vuelta a la página".

Aguilar también aseguró que aún no tienen nada amarrado con algún club, pero analiza varias ofertas sobre la mesa. En días pasados, en Mediotiempo dio a conocer que el nuevo equipo de la MLS, Austin FC, es el que lleva mano y lo ficharía como jugador franquicia.