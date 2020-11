American Music Awards estrena premios dedicados a los latinos

La categoría Mejor artista latino se lo llevan Becky G y Bad Bunny; mientras que Taylos Swift se coronó como Artista del Año, el galardón más importante de la ceremonia

Fernando Espinoza

Este año, los American Music Awards estrenaron una categoría dedicada a los artistas latinos, quienes por cierto cada vez acaparan más nominaciones en las entregas de premios a lo mejor de la música, el premio a Artista latina del año se lo llevó Becky G, en la terna femenina; y Bad Bunny en la masculina.

La cantante de 23 años, descendiente de mexicanos, venció a colegas como Karol G y Rosalía. Por otro lado, Bad Bunny se alzó frente a Ozuna y J Balvin. Becky aprovechó su momento frente al micrófono al recibir el premio para honrar a sus abuelos, los cuatro son originarios de Jalisco, México, y a todos los migrantes que viven en Estados Unidos.

"Cuando se trata de mí y de las decisiones que tomo en mi carrera, agito con orgullo ambas banderas: mexicana y estadounidense. Como muchos hijos y nietos de inmigrantes, no importa de dónde son: hemos aprendido de los que nos precedieron lo que significa el sacrificio y el trabajo duro. Dedico este premio a todos nuestros trabajadores inmigrantes en esta pandemia ", dijo Becky G en su mensaje.

En el caso de Bad Bunny no se presentó a los premios, ni se manifestó en sus redes sociales al momento de la entrega de los premios. Otra latina que también se llevó un premio a casa fue Karol G, con su tema Tusa, que hasta el día de hoy reúne más de 1058 millones de reproducciones en Youtube, ganó como Mejor canción latina.

Sobre el escenario del Microsoft Theatre, en Los Ángeles, donde se realizaron los premios con los protocolos por el covid-19, se anunció que Doja Cat ganó el premio a la Artista nueva del año. Mientras que el premio principal de la noche, Artista del año, fue para Taylor Swift, y aunque no estuvo presente para recoger sus premios también se llevó el de Video musical del año y Artista pop femenina. Haciendo un nuevo récord de más premios AMA para un solo artista, con 32.

Los shows en vivo

The Weeknd y Roddy Ricch estaban a la cabeza de las nominaciones con ocho cada uno. The Weeknd se llevó cinco premios a casa, pero sorprendió aún más con look en los premios, pues lució con la cabeza vendadas y con maquillaje que simulaban golpes, esto como parte de su temática del lanzamiento ‘After Hours', su cuarto álbum de estudio, incluso durante la ceremonia estrenó el sencillo Save Your Years.

“La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto Prince. Él es la razón por la que puedo desafiar constantemente el género del R&B. Me gustaría dedicarle este premio”, expresó The Weeknd al recibir uno de los premios.

Justin Bieber y Shawn Mendes abrieron el show con su nuevo sencillo, Monster. Bieber también interpretó Lonely y Holy. Por primera vez tras convertirse en mamá, Katy Perry subió a un escenario para cantar Only Love junto a Darius Rucker.

The Weeknd sorprende con su look.

Karol G se lleva uno de los premios dedicados a los latinos.

LOS GANADORES SON:

Artista del año

Taylor Swift

Nuevo artista del año

Doja Cat

Colaboración del año

Dan + Shay ft. Justin Bieber - '10,000 Hours'

Artista social favorito

BTS

Video musical favorito

Taylor Swift - 'Cardigan'

Artista masculino favorito - Pop/Rock

Justin Bieber

Artista femenino favorito - Pop/Rock

Taylor Swift

Dúo o grupo favorito - Pop/Rock

BTS

Álbum favorito - Pop/Rock

Harry Styles - 'Fine Line'

Canción favorita - Pop/Rock

Dua Lipa - 'Don’t Start Now'

Artista masculino favorito - Country

Kane Brown

Artista femenino favorito - Country

Maren Morris

Dúo o grupo favorito - Country

Dan + Shay

Artista masculino favorito - Rap/Hip-Hop

Juice WRLD

Artista femenino favorito - Rap/Hip-Hop

Nicki Minaj

Álbum favorito - Rap/Hip-Hop

Roddy Ricch - 'Please Excuse Me For Being Antisocial'

Canción favorita - Rap/Hip-Hop

Cardi B ft. Megan Thee Stallion

Artista masculino favorito - Soul/R&B

The Weeknd

Artista femenino favorito - Soul/R&B

Doja Cat

Álbum favorito - Soul/R&B

The Weeknd - 'After Hours'

Canción favorita - Soul/R&B

The Weeknd - 'Heartless'

Artista masculino favorito - Latino

Bad Bunny

Artista femenino favorito - Latino

Becky G

Álbum favorito - Latino

Bad Bunny - 'YHLQMDLG'

Canción favorita - Latina

Karol G ft. Nicki Minaj - 'Tusa'

Artista favorito - Alternative Rock

twenty one pilots

Artista favorito - Adult Contemporary

Jonas Brothers

Artista favorito - Contemporary Inspirational

Lauren Daigle

Artista favorito - Electronic Dance Music

Lady Gaga

Soundtrack favorito

'Birds of Prey: The Album'