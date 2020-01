AMLO a Segob: datos biomÃ©tricos del INE 'no son prioritarios'

AMLO a Segob: datos biométricos del INE 'no son prioritarios'

El Presidente señala que no quieren dar motivo para que se vaya a pensar que tienen interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona

noroeste.com

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este lunes que no es tema prioritario la solicitud de obtener una cédula de identificación única, razón por la cual la Secretaría de Gobernación había solicitado los datos biométricos al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral yo le di instrucciones a la secretaria de Gobernación [Olga Sánchez Cordero Dávila] que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona, no", indicó el mandatario nacional.

"Y cómo están muy sensibles los del Instituto Electoral pues no hay que testerearlos; además no es un asunto prioritario [...] ya cuando se serenen, y se entienda y además que la gente esté informada de qué se trata y todo", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"Pero todo eso de tener una identificación única, todo eso genera muchas sospechas, inquietudes, entonces no queremos eso, o hacerlo en su momento cuando se pueda, no es prioritario", señaló el político tabasqueño.

"Saben qué tengo ahora como prioridad en el Congreso, quiero pedirles de manera respetuosa que se atienda la iniciativa para elevar a rango constitucional la pensión a adultos mayores, y las becas para personas con discapacidad y estudiantes", acotó López Obrador.