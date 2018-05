AMLO acusa a Grupo Coppel de obligar a sus trabajadores a votar por Anaya; la empresa sinaloense lo niega - Noroeste

AMLO acusa a Grupo Coppel de obligar a sus trabajadores a votar por Anaya; la empresa sinaloense lo niega

López Obrador indicó que, según le dijeron, los empresarios Enrique Coppel Luken, Andrés Conesa Labastida y Héctor Slim Seade -a quienes no mencionó en su discurso-, están pidiendo que sus empleados le tomen una fotografía a la boleta electoral, para que quede como constancia, o de lo contrario, pueden perder el trabajo.

noroeste.com

El candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, dijo durante un mitin en Puerto Vallarta, Jalisco, ante unos dos mil simpatizantes, que los dueños de las empresas Coppel, Teléfonos de México (Telmex) y Aeroméxico, aclarar si están obligando a sus empleados a votar por Ricardo Anaya Cortés.

"Hoy en la mañana me informaron que algunos empresarios, los de mero arriba, y no todos, porque no quiero generalizar, ya les están mandando cartas y les están pidiendo a sus trabajadores que voten por Anaya. Me dijeron de Coppel, de Aeroméxico y de Telmex [...] Les pido los dejen en libertad, el voto es libre y secreto", comentó López Obrador durante un mitin en Puerto Vallarta, Jalisco.

López Obrador indicó que, según le dijeron, los empresarios Enrique Coppel Luken, Andrés Conesa Labastida y Héctor Slim Seade -a quienes no mencionó en su discurso-, están pidiendo que sus empleados le tomen una fotografía a la boleta electoral, para que quede como constancia, o de lo contrario, pueden perder el trabajo.

"Yo, aquí en Vallarta, les digo a los dueños de estas empresas que lo manifiesten, que digan si es cierto o no lo que les estoy planteando [...] Si es cierto o no es cierto, me gustaría que lo aclararan", abundó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, después de la presentación de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien se sumó a su equipo de campaña, en un mitin realizado en Tlaquepaque.

Luego de las acusaciones de López Obrador sobre que Grupo Coppel amenaza a sus empleados con despedirlos sino votan por Ricardo Anaya, la empresa sinaloense señaló a través de un comunicado que no tiene derechos electorales, ni preferencia por ningún partido o candidato, por lo que "refrenda su más absoluto respeto a la ciudadanía, a las instituciones y a todos los que participan en cualquier proceso electoral".

Asimismo, reiteró que "respeta el derecho de elegir y decidir de cada uno de sus colaboradores y los invita, al igual que a todos sus clientes, a ejercer libremente su derecho al voto en estas próximas elecciones [...] Quienes colaboran en este grupo y han expresado públicamente su preferencia electoral, lo hacen de manera individual, en pleno ejercicio de sus libertades y sin representar la opinión de la empresa", señaló Grupo Coppel.

López Obrador sugirió que el salario mínimo en el país debe aumentar como lo ha propuesto la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), por lo menos, a 98 pesos, ante la postura de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) respecto a que no hay condiciones para un incremento.

"Ojalá la COPARMEX se pronuncie y vamos a hacer nosotros lo propio, estoy ya planteándolo desde ahora que aumente el salario mínimo desde ahora como lo propone la COPARMEX, cuando menos a 98 pesos", declaró el tabasqueño. Por su parte, la Confederación patronal sí se pronunció, pero no sobre ese tema, sino por las acusaciones de López Obrador sobre la empresa sinaloense Grupo Coppel.

"Deploramos las infundadas afirmaciones de @lopezobrador_ que basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa @Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo. La tolerancia, exige respeto.", escribió en su cuenta de la red social Twitter, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther.

Deploramos las infundadas afirmaciones de @lopezobrador_ que basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa @Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo. La tolerancia, exige respeto. pic.twitter.com/vafn00IXNV — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) 23 de mayo de 2018

La semana pasada, Enrique Coppel Luken dijo ante socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), delegación Culiacán, a que hagan una campaña que influya a favor del candidato de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade Kuribreña, al considerar que de lo contrario "la cosa se va a poner muy fea" porque, dijo, López Obrador "no está capacitado para gobernar".

Asimismo dijo que para que el tabasqueño no llegue a la Presidencia de la República, en las elecciones del 1 de julio, le gustaría que Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés se unieran para vencer a López Obrador, porque, dijo, "es lo que más le conviene al país".

"No creo que nos pase lo de Venezuela, no creo que lleguemos a tal extremo, o que nos pase lo de Cuba, pero vamos a echar a perder una brillantísima oportunidad de que todos estos cambios que están en proceso… y más de la capacidad del que podía ser presidente, pues que no llegue Obrador", señaló Coppel Luken.