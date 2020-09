AMLO acusa a INE de censura: irá al tribunal por video que cita al Papa y habla de 'conservadores'

“También aprovecho para decir que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco además de líder religioso, es Jefe de Estado”, subrayó el Presidente en su conferencia

Sinembargo.MX

02/09/2020 | 08:26 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de censura porque ordenó bajar un promocional en el que cita al Papa Francisco y habla de “conservadores”. Dio a conocer que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“También aprovecho para decir que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco además de líder religioso, es Jefe de Estado”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario consideró que “el colmo” es que se le llama la atención porque habla de conservadores. “No les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores. ¿Entonces cómo les voy a llamar porque no son liberales y tampoco progresistas? Entonces vamos a ver esto porque están queriendo censuraros, ¿y la libertad?”, se preguntó.

“No nos podemos quedar callados. Y aquí está prohibido prohibir. Libertad plena. ¿Qué quieren? ¿Que no hablemos? ¿Que ya no haya estas conferencias? ¿Que no se garantice el derecho a la información? Vamos a hacer caso. Ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior nuestra queja”, aseguró.

Apenas el pasado 31 de agosto, el INE dictó medidas cautelares contra un spot del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador por utilizar símbolos y expresiones religiosas, por lo que debería ser retirado de sus redes sociales de inmediato.

Esto sucedió después de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) denunciaran que el spot atenta contra los principios de equidad, imparcialidad, certeza y objetividad en el marco de los procesos electorales violando los artículos 24 y 130 de la Constitución, al contener un elemento religioso inserto en el mensaje emitido, el cual menoscaba a las fuerzas políticas opositoras al utilizar frases como “los conservadores”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE informó, a través de un comunicado, que las expresiones alusivas al Papa Francisco y al evangelio, “contrarían el principio de laicidad y atentan contra la independencia y neutralidad del Estado mexicano y los servidores públicos respecto a las iglesias y creencias religiosas”.

El acuerdo fue votado por unanimidad de los integrantes de la Comisión, las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como el presidente de dicho órgano, el Consejero Ciro Murayama.

Por ese motivo, la Comisión, mediante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ordenó a los concesionarios de radio, televisión y cinematografía que no podrán difundir el promocional denunciado.

De igual forma le fue notificado al Presidente López Obrador sobre la medida cautelar y se le ordenó retirar el spot de Facebook en un plazo que no podrá exceder las tres horas, a partir de la legal notificación, así como de cualquier otro sitio o cuenta bajo su dominio o administración personal.