AMLO acusa que hubo corrupción de empresas y gobiernos anteriores con energías limpias

Luego de ser cuestionado por el tema durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que, además, hubo negocios sucios con en esta materia

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SInEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta mañana a “los gobiernos neoliberales”, y a las empresas nacionales y extranjeras de haber acordado el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que los mexicanos consumidores no se beneficiaron. Esto, en respuesta a las críticas del sector privado por el decreto que termina con su participación en energías limpias.

Luego de ser cuestionado por el tema durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que, además, hubo negocios sucios con las energías limpias.

“¿Cual es la inconformidad ahora? Pues se habían apoderado del sector energético, en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y hay constancia de lo que estoy diciendo, se entregaron contratos en el caso de Pemex, se dejó de invertir para que se dejara de producir petróleo”, aseguró.

López Obrador recordó que se entregaron estos contratos a particulares con la llamada Reforma Energética, “y según esos contratos, y así dijeron, engañando a todo el pueblo, iban a significar más producción petrolera y más beneficios”.

“¿Cuáles beneficios se obtuvieron? Nada, bajó la producción, acabaron con la industria petroquímica, dejaron en ruinas las refinerías, se esmeraron en no construir una nueva refinería en 40 años, aumentaron lo que quisieron, el precio de las gasolinas”, afirmó.

Frente a los medios de comunicación, explicó que en el caso de la industria eléctrica también “entregaron el mercado a particulares, violando la Constitución al inicio en el Gobierno de Salinas, entregaron contratos a empresas particulares nacionales, pero fundamentalmente extranjeras”.

“Empresas que luego se llevaron a trabajar a altos funcionarios públicos, que les permitieron esas privatizaciones. Hasta un expresidente se fue de consejero de una empresa eléctrica española, Iberdrola, un expresidente de la República”, comentó el Jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, denunció que hubo “contratos ‘leoninos’ muy favorables a las empresas particulares tanto en la adquisición de gas como en la compra de la energía eléctrica, dejando de lado a la Comisión Federal de Electricidad con un plan de cerrar las plantas para dejar todo el mercado a las particulares, al grado de que llegaron a venderle a la CFE el 50 por ciento de toda la energía eléctrica que consumimos en el país”.

“¿En qué se beneficiaron los consumidores si subía y subía el precio de la luz? ¿Por qué entonces no protestaban los que ahora se inconforman? ¿Cómo va a salir adelante el país? ¿Cómo se va a impulsar en México su industria, sus actividades productivas si el precio de la luz es más caro que en otras partes del mundo? Es más cara la luz en México que en Estados Unidos”, sostuvo el Presidente.

Por otro lado, destacó la necesidad de poner orden para que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal a través de la corrupción, pues, consideró, antes venían las empresas extranjeras porque se veía a México “como tierra de conquista”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en su tradicional encuentro matutino con la prensa.

“Están en todo su derecho de acudir a los tribunales [os empresarios], como nosotros también tenemos el derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente y en defensa de los intereses de los mexicanos. Si no ponemos orden, pues va a seguir lo mismo, la corrupción. Van a seguir viendo a México como tierra de conquista. Venían las empresas extranjeras a saquear, saquearon más en este periodo neoliberal que lo que saquearon durante los tres siglos de dominación colonial. Hicieron lo que quisieron y la verdad me sorprende que algunos, no todos desde luego, empresarios mexicanos defienden este sistema, este régimen de corrupción. Si a todos nos conviene que haya honestidad”, añadió.

“Eso es lo que se está haciendo, poniendo orden y lo vamos a seguir haciendo. Y es lo mismo para los que no pagaban impuestos, la verdad es para que estuvieran ofreciendo disculpas, no para que estuviesen demandando, es para que estuviesen aceptando que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo. Están muy enojados porque no pagaban impuestos y se están presentando denuncias y se trata de grandes corporaciones nacionales, extranjeras que tenían una gran influencia hasta en los partidos”, dijo el mandatario.

Además, AMLO señaló que actualmente se con lo establecido en el Artículo 25 de la Constitución, el cual dice que el Estado debe llevar a cabo la planeación del desarrollo del país. “Los recursos ahora se están destinando abajo de la pirámide social y esto ya lo he explicado en un texto reciente. También ayuda a los de arriba”, agregó.

“Bueno, están en su derecho [de iniciar una batalla legal]. Lo hemos dicho en otras ocasiones. El Gobierno que encabezo representa a todos los mexicanos, creo que ese es uno de los cambios más importantes que distingue a la nueva etapa que se está viviendo en México en lo que tiene que ver con las actividades públicas. Ya hay una separación, que no la había, entre poder económico y poder político. Antes el poder económico dominaba y se atendía nada más a los grupos de intereses creados, sólo los hombres de negocios y no se atendía el interés del pueblo de México”, aseguró.

El 15 de mayo se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, con el que se hace oficial la suspensión de las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas, así como de las inversiones privadas en generación de electricidad.