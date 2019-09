AMLO adelanta que exclamarÃ¡ 20 Â¡vivas! en la ceremonia del Grito de Independencia; son imprescindibles, dice

AMLO adelanta que exclamará 20 ¡vivas! en la ceremonia del Grito de Independencia; son imprescindibles, dice

Quise menos o más pero ya decidí que serán, por las circunstancias y por imprescindibles, veinte ¡vivas! para mañana por la noche, adelantó el Jefe del Ejecutivo sobre las exclamaciones que emitirá

Sinembargo.MX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la ceremonia del Grito de la Independencia que encabezará en el Zócalo capitalino gritará veinte “¡vivas!“.

En sus redes sociales explicó que estaba indeciso entre que fueran “más o menos”, pero eligió dicha cantidad porque son “imprescindibles”.

“Quise menos o más pero ya decidí que serán, por las circunstancias y por imprescindibles, veinte ¡vivas! para mañana por la noche”, expuso.

El mandatario dio el anuncio en un mensaje que acompañó con una fotografía del Zócalo con el alumbrado tradicional de las fiestas patrias.

Quise menos o más pero ya decidí que serán, por las circunstancias y por imprescindibles, veinte ¡vivas! para mañana por la noche. Miren qué majestuosa fotografía del zócalo, tomada por Santiago Arau. ¡Allí nos vemos! pic.twitter.com/QuzkAsl5fm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 14, 2019

El Gobierno de México recordó que estará prohibido ingresar a los festejos en el Zócalo con pirotecnia, drones, armas punzocortantes y de fuego, drogas y bebidas alcohólicas, punteros láser, sustancias inflamables, cadenas largas o cinturones con hebillas.

También se restringirá el acceso para personas con latas de espuma o aerosoles, bicicletas, patinetas y vehículos motorizados, además de botellas de cristal, mascotas, paraguas y bolsas o mochilas grandes.

Entre las recomendaciones a la ciudadanía está el no llevar objetos de valor, usar impermeables y cuidar a las niñas, niños y personas de la tercera edad.

Hace dos días el Presidente volvió a invitar a la ciudadanía al Zócalo. Pidió no llevar armas, evitar el alcohol y las drogas y adelantó que habrá aguas frescas, atole y tamales para celebrar.

“Los invito a esta fiesta, vengan con toda la familia, celebrando en el Zócalo con aguas frescas, horchata, jamaica, limonada, atole, elote, tamales, todo eso va a haber en el Zócalo y, sobre todo, mucha fraternidad. Ayúdenos todos para que no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz, que no se traigan desde luego armas, eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia, es una fiesta de la unidad de nuestros pueblos”, dijo el mandatario en un video compartido en sus redes sociales.