AMLO adelantará pensiones a adultos mayores por COVID-19

El martes por la noche, el titular del Poder Ejecutivo Federal convocó a su gabinete legal y ampliado a una reunión en Palacio Nacional, para abordar las medidas a tomar frente a la epidemia del coronavirus

Carlos Álvarez

18/03/2020 | 11:57 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá los programas sociales y anunció que anticipará dos meses de la pensión de adultos mayores, por lo que en el próximo pago recibirán cuatro meses de ayuda, pero les recomendó administrar los recursos.

"Esto lo informo para que el adulto mayor sepa, los que tienen su cuenta, en vez de recibir $2,670, van a recibir el doble, pero consideren que estamos incluyendo dos bimestres. Ya ellos son gente responsable, pero no está de más decirles que administren", indicó el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina.

Ayer martes por la noche, el titular del Poder Ejecutivo Federal convocó a su gabinete legal y ampliado a una reunión en Palacio Nacional, para abordar las medidas a tomar frente a la epidemia del coronavirus COVID-19, entre las que se acordó continuar con los programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

El político tabasqueño indicó este miércoles, que otro punto que se abordó durante la reunión fue que el Gobierno federal mantendrá una política de austeridad.

"A diferencia de las crisis anteriores no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno que se apriete el cinturón, esto no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca la crisis. Eso lo vamos a garantizar en las circunstancias más complicadas, estamos blindando al pueblo", destacó.

Respecto a las acciones anticipadas que están tomando algunos estados, como cerrar establecimientos como bares, restaurantes, cines y cancelar celebraciones patronales, el mandatario rechazó dichas medidas, porque dijo que hay personas que viven al día, por lo que su economía se vería en riesgo.

El Presidente López Obrador aseguró que su Gobierno está actuando con responsabilidad e indicó que ya definió las medidas que se aplicarán durante las otras dos fases previstas para las próximas semanas.

"Por eso se definió un plan, me piden que intervenga más, quisieran que saliera con una mascarilla y diciendo que es muy probable que cerremos los aeropuertos, saben que vamos a promover que se cierren los restaurantes, que ya la gente no pueda moverse, eso no", comentó, para luego decir que adelantarse a tomar medidas más severas, desgastaría a los ciudadanos.

"En el plan sanitario los expertos nos dicen que no, además para qué desgastarnos hasta mentalmente, vamos a vivir con la preocupación y ya cuando se necesite tener más tranquilidad, ojalá no suceda pero que se desate la epidemia, vamos a estar sin defensas, todos débiles, eso sí nos va a afectar mucho", indicó el Presidente.

"Estamos preparándonos para cualquier situación grave con espacios en hospitales, con equipos, medicamentos, y tengamos confianza, y tenemos muchas fortalezas y aprovechemos también para unirnos", expresó López Obrador.

"Tenemos que tener confianza, estamos haciendo las cosas como debe ser, en la parte ecomómica este ejemplo ayuda, lo que vamos a decir en Pemex lo mismo, tenemos fondos, tenemos reservas, no tenemos problemas de finanzas públicas", señaló el mandatario nacional.