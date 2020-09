AMLO admite repunte en homicidios y extorsión

Secuestro, feminicidio, robo a transeúntes, a transportistas, robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, robo en transporte público individual, robo a negocios, robo a casas habitación registran baja del 30%, dice

Carlos Álvarez

01/09/2020 | 08:57 AM

El Presidente dio a conocer que en casi todos los delitos se ha reportado una disminución en comparación con noviembre de 2018, pero el homicidio doloso y las extorsiones han repuntado.

"Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual menos robo a negocios, menos robo a casas habitación; todos ellos se han registrado una baja de alrededor de 30% en promedio, solo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión, 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente".

En el Gobierno Federal ya no hay funcionarios como García Luna

"Estamos avanzado en el combate a la delincuencia. Hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente, jóvenes", dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de proximidad con la población, con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados. Para alojar a estos responsables de la seguridad del pueblo, se han construido 79 cuarteles, se encuentran en proceso 34, y están por iniciarse 135 más con lo cual llegaremos a 248 cuarteles a finales de 2021", enfatizó López Obrador.

"En esta tarea ha sido fundamental el apoyo profesional y responsable de las Fuerzas Armadas. En particular, agradezco el respaldo, la lealtad y el recto proceder del Almirante Rafael Ojeda Durán y del General Luis Cresencio Sandoval González, secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, servidores públicos ejemplares", señaló.

"Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna", dijo.

Se han destinado $115 mil millones a adultos mayores, jóvenes y discapacitados

El Presidente aseveró que en ocho meses se destinaron 115 mil millones de pesos en beneficio de los adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, "no es un gasto sino una inversión, no son dádivas, es justicia".

Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya van viento en popa

López Obrador dijo que va "viento en popa" la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía y están avanzando las obras de la refinería en Dos Bocas, conforme a lo estimado, "ya se iniciaron los trabajos para el Tren Maya, estamos haciendo realidad el proyecto del Istmo, además estas obras generarán 150 mil empleos en el transcurso de este año".