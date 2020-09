AMLO afirma que se giraron órdenes de captura, y se girarán más, contra militares por caso Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los avances en el caso Ayotzinapa, a seis años del ataque en Iguala

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que ya se giraron órdenes de aprehensión contra militares que habrían participado en el caso Ayotzinapa.

“Se decía que si estaba involucrado el Ejército en la desaparición de los jóvenes, había que proteger al Ejército. Yo desde entonces sostenía lo contrario: que si se aclaraba que habían participado militares se tenía que decir, comprobar y castigar a los militares”, dijo el mandatario frente a padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos

“Y eso en lugar de afectar, fortalecía a las fuerzas armadas. Y eso es lo que estamos haciendo. No sólo se están dictando órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Zerón, también contra mandos militares”, añadió. Y quiero que lo sepan: se han otorgado más órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar. El que haya participado va a ser juzgado, indicó el mandatario desde Palacio Nacional.

“Ese es un avance: el que no exista encubrimiento. Hay, desde luego, resistencias, porque no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario. Todavía están ahí enquistados. Pero no van a poder detener la voluntad de que se haga justicia. Y ese es el otro elemento favorable: no hay espacios para la impunidad y somos muy perseverantes, somos muy tercos, y hay evidencia de ello. No nos vamos a cansar”, expuso López Obrador.

“No sólo es este informe, vamos a seguir, mes con mes, informando. No es que hoy (26 de septiembre) se cumplen seis años y ya después nos vamos a olvidar. Quiero que mañana en la mañana me entreguen el informe que ya se detuvo a los que están involucrados, incluidos los miembros de las fuerzas armadas. Hay condiciones inmejorables para saber el paradero de los muchachos, y nos vamos a sentir muy satisfechos cuando ya no tengamos ninguna duda. No por la prisa ni por presiones vamos a fabricar otro argumento, otra verdad histórica. Tenemos que estar ciertos de que así fueron los hechos”, agregó el Presidente.

“Cuando tengamos todos los elementos, esos serán los que van a validad que lo que se está diciendo es cierto. Y también que quede claro que no vamos a ocultar nada, y no queremos simular para cuestiones de propaganda política. No nos importa eso. Queremos estar bien principalmente con nuestra conciencia. Lo que siempre hemos dicho: no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”, explicó el mandatario.

López Obrador dijo que “se ha avanzado, la Fiscalía ha actuado muy bien, el Fiscal Alejandro Gertz Manero ha actuado con voluntad. Y me gusta mucho de que no anda con rodeos, nada de medias tintas, nada de indefiniciones. Es el momento de que se lleve a cabo un cambio, una transformación, y para eso hay que decir con claridad las cosas, como lo está haciendo el Fiscal. No hay protección para nadie y se va a llegar a los niveles más altos”.

El Presidente hizo un llamado también al Poder Judicial: “nos están ayudando mucho desde la Suprema Corte de Justicia, jueces y magistrados, pero también hay en ese Poder muchos vicios y corrupción, que ha quedado demostrada. Hace poco, como todos supimos, uno de los principales responsables de la desaparición de los jóvenes, ya iba a salir porque un Juez le estaba dando su libertad a cambio de dinero. Afortunadamente se tuvieron elementos, pruebas, del sobornos, y ya no pudo salir de la cárcel ese implicado”.

“A las familias les ofrezco mis disculpas en nombre del Estado, ahora el Estado tiene que aclarar lo que sucedió y reparar el daño”, dijo López Obrador.