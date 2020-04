AMLO afirma que Slim, BaillÃ¨res y Larrea estÃ¡n de acuerdo con su plan de reactivaciÃ³n econÃ³mica

AMLO afirma que Slim, Baillères y Larrea están de acuerdo con su plan de reactivación económica

El Presidente descarta una ruptura con la IP; cita al papa para defender su ‘primero los pobres’

07/04/2020 | 09:29 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes 7 de abril, que Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y Germán Larrea Mota Velasco, expresaron su apoyo al plan de reactivación económica de su Gobierno, durante una conversación efectuada ayer.

Además, agregó que hoy sostendrá una reunión con empresarios de Monterrey y descartó una ruptura con la Iniciativa Privada (IP).

"Ayer en efecto me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse, ya son también, en algunos casos, personas mayores, pero están pendientes y están expresando su apoyo al Gobierno, eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos". indicó el mandatario nacional.

"Les hablo de tres que participaron: Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, entre otros, es un grupo que se denomina Grupo México o Ciudad de México, y les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo, esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas", señaló en conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que en la conversación agradeció a los empresarios por no despedir a ningún trabajador durante la contingencia y que, incluso, plantearon ayudar a sus proveedores con pagos adelantados.

"La conversación fue para agradecerles, porque estos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa, incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible adelantarles pagos, eso fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron", indicó el político tabasqueño.

"Los vamos a ir convenciendo [a los empresarios], poco a poco de que no se aplicarán las medidas de antes de rescate, de privilegios fiscales, de aumento de precios, de congelamiento de salarios, despido de trabajadores, no, ya eso quedó atrás, eso ya se fue la historia en el caso de México, al basurero de la historia, eso no sirvió", consideró el presidente.

CITA AMLO TUIT DEL PAPA PARA DEFENDER A LOS POBRES

Por otra parte, el Presidente López Obrador retomó y leyó una publicación realizada en la cuenta oficial del papa Francisco en la red social Twitter, para defender su política de apoyar a los pobres.

"Ayer decía alguien, un dirigente o representante empresarial, no sé si lo mal interpretaron pero algo así como que nosotros solo nos ocupábamos de los pobres, no sé si supieron de una declaración así, que nada más el plan nuestro era de atención a los pobres, miren, a lo mejor voy a polemizar pero no está mal", dijo el Presidente.

"Luego decimos que somos evangélicos presbiterianos o somos católicos apostólicos romanos o somos católicos ortodoxos, de distintas religiones, pero olvidamos los evangelios o no somos consecuentes, entonces ¿por qué primero los pobres?, por humanismo, solidaridad [...] También en el caso de los que son creyentes, porque esa es la esencia de los evangelios", señaló el mandatario nacional.

"'Seremos juzgados', dice el Papa Francisco, 'según nuestra relación con los pobres, cuando Jesús dice:', se abren comillas: 'a los pobres siempre los tendréis con vosotros', dice Jesús: 'yo estaré siempre con vosotros, con los pobres, presente en ellos. Y este es el Papa: 'este es el centro del evangelio y seremos juzgados por esto'", leyó López Obrador.

"No es que se abandone a los que tienen más posibilidades económicas, es que tenemos que darle la preferencia a los más necesitados", aseguró el político tabasqueño, quien también pidió a las familias hablar sobre el tema durante la emergencia sanitaria, ya que señaló que en los últimos años el materialismo afectó mucho a la población."Nos afectó mucho el avance del materialismo en estos últimos años, estar pensando nada más en bienes materiales, la riqueza y no pensar en valores culturales, morales, espirituales, es lo más importante en la vida, solo siendo buenos podemos ser felices", finalizó el presidente.