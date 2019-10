AMLO agradece a Slim su voluntad de invertir $460 mil millones para infraestructura y proyectos en el país

En el caso del sector de telecomunicaciones, el también presidente de América Móvil reveló que invertirán 40 mil millones de pesos anuales hasta finalizar el sexenio

Noroeste / Redacción

17/10/2019 | 09:34 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al empresario Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, su voluntad de invertir en México y en los proyectos para reactivar la economía, temas en los que "se van a poner de acuerdo".

"Le agradezco mucho sus palabras, su opinión a Carlos Slim sobre este tema y en general su voluntad de invertir en México, esto es importante y vamos a ponernos de acuerdo, a terminar de ponernos de acuerdo porque hay muchos proyectos para reactivar la economía", dijo el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina.

"Carlos Slim está en una actitud muy positiva de invertir en México, ayer escuché lo que informó y le agradezco que esté en ese plan y también que se rechace que se cometan ilegalidades, delitos fiscales, es una vergüenza esto de la falsificación de facturas", abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Hay todo un plan de construcción de infraestructura que hace falta en el país, que se va a llevar a cabo con inversión privada y pública y Grupo Carso entre otros, financiaron un proyecto para hacer un levantamiento de toda la infraestructura y la exploración de los proyectos que hacen falta para el desarrollo de México", insistió el político tabasqueño.

Ayer miércoles 16 de octubre, el presidente de Grupo Carso afirmó en conferencia de prensa que las inversiones que realizarán sus empresas a lo largo del sexenio en el país superarán los 460 mil millones de pesos, un cálculo que dependerá de las licitaciones que puedan ganar en el caso de infraestructura y los negocios que haga en diversas industrias como construcción, telecomunicaciones y energía.

"En el sexenio depende de mucho, pero pueden ser más de 100 mil millones de pesos [sólo en infraestructura], no hay un freno, no sólo para nosotros sino para el mercado, hay muchos proyectos y hay mucho dinero, entonces lo que se tiene que hacer es encausar ese dinero que hay mundialmente y en la banca nacional donde hay mucha liquidez", apuntó Slim Helú.

En el caso del sector de telecomunicaciones, el también presidente de América Móvil reveló que invertirán 40 mil millones de pesos anuales hasta finalizar el sexenio. Mientras que de Carso Energy, dijo que sus inversiones rondarán los 20 mil millones de pesos anuales; mientras que en la construcción de inmuebles serán 60 mil mdp anuales.

El empresario aseguró que México es un país atractivo para inversionistas, incluso con la situación de enfrentamiento que tiene Estados Unidos con países de Asia, particularmente China. Respecto al T-MEC, dijo que va a ser importante que se firme porque tendrá mejores condiciones, pero afirmó que no hay de qué preocuparse porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) continúa vigente.

"Este Tratado hasta donde pintan las cosas no veo yo por qué no se deba aprobar, más con Estados Unidos y sus conflictos con el mundo, con Asia, China, somos complementarios, no competimos con ellos y entre mejores ingresos tenga México, mejor cliente tiene Estados Unidos", comentó Slim Helú.

El pasado 1 de septiembre, al rendir su Primer Informe de Gobierno desde el patio de honor del Palacio Nacional, López Obrador agradeció a Slim Helú, así como a Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle Perochen, líderes de los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y del Mexicano de Negocios (CMN), respectivamente, su intercesión para los acuerdos sobre los gasoductos, arreglo con el aseguró, queda garantizado por 20 años el abasto de gas en México.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó a un acuerdo con empresas privadas y extranjeras que construyeron ductos para la transportación de gas, y luego de "largas y pacientes" negociaciones" se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración, pero se redujo la tarifa y se logró un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares para la CFE, destacó el presidente.

"Somo profesionales, pero por encima todo somos mexicanos […] Agradezco la colaboracion de Carlos Slim, de Grupo Carso, y la importante intermediación de Carlos Salazar y de Antonio del Valle, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios […] Asimismo, destacó la postura firme y al mismo tiempo propositiva de Manuel Bartlett [Díaz, titular de la CFE]", dijo López Obrador.

"Eso ya lo dirá el futuro", fue la respuesta del empresario el pasado 27 de agosto, al ser cuestionado sobre si era buena idea que el Gobierno de López Obrador retome la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México, al que calificó como "proyectote".

Sin embargo, el hombre más rico de México destacó que se trata de "uno de los mil 600 proyectos de inversión" que hay en el país, además de que indicó la relevancia de los programas de desarrollo, sobre todo en el sureste del territorio nacional, ya que hay una necesidad de infraestructura muy importante que puede ser tomada por inversionistas nacionales y de la banca.

"Hay proyectos que ya tienen la ingeniería básica y en ese sentido yo tengo una gran confianza" abundó Slim Helú, quien consideró, también, que hay mucha confianza e interés del sector privado para invertir en México, por lo que la situación de estancamiento económico puede revertirse con mayor inversión del Gobierno y los empresarios.

El 26 de marzo pasado, López Obrador afirmó que Slim Helú "se retirará" de sus actividades económicas en este sexenio. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional informó que el multimillonario le manifestó su interés de retirarse con acciones de carácter social en el país.

"Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio, eso fue lo que me ofreció. Quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población", aseguró López Obrador.

"Celebro esa actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena comentarlo. Contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social. Creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ir siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales e inclusive extranjeros", abundó el presidente.

En abril del 2018, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México enfrentó al entonces candidato presidencial -puntero en las preferencias electorales- y al presidente del Grupo Carso, uno de los principales inversionistas en el proyecto.

En ese entonces, Slim Helú advirtió que cancelar el NAIM sería suspender el crecimiento económico del país. "Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Ésta es una decisión que se tomó hace cinco años", afirmó el multimillonario, el hombre más rico de México.

Operadora Cicsa, de la que es propietario, y la española FCC Construcción, donde es accionista de control, fueron parte de consorcios que ganaron los contratos para construir el Edificio Terminal y la Pista 3 del aeropuerto en Texcoco, hoy cancelado.

En seis años, la fortuna del magnate mexicano pasó de ser la más grande a nivel mundial a ocupar el décimo lugar. En la actualidad, su patrimonio asciende a cerca de 55 mil 500 millones de dólares (mdd), el décimo a nivel mundial. No obstante, aún conserva el título del hombre más rico de México y de Latinoamérica.