AMLO: Alonso Ancira, de AHMSA, me demandó

El Presidente dice que tiene pruebas en contra del empresario que vendió la fábrica chatarra de Agronitrogenados a Pemex

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), presentó una denuncia en su contra por persecución política.

Sin embargo, reiteró que tiene pruebas contra el empresario.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional dijo tener datos suficientes de la conexión del dueño de AHMSA en el caso de Agro Nitrogenados y su vínculo con Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Respecto a la demanda de Ancira, aseguró que "está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta".

El titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que el caso contra Ancira Elizondo "no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios". Asimismo, señaló que "como Presidente de México tengo que cuidar el patrimonio del pueblo".

El político tabasqueño insistió en que Ancira Elizondo, o quien adquiera AHMSA, si hay proceso de compra-venta, tiene que pagar la reparación del daño por el sobreprecio de la planta de fertilizantes, o de lo contrario tendrá que actuar la justicia.

El 19 agosto, se conoció que Amós José Olivera Sánchez, juez Tercero de Distrito de Chiapas, determinó otorgar un amparo definitivo a Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), contra la orden de aprehensión emitida en su contra, el 25 mayo de 2019, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

El empresario mexicano fue arrestado el 28 de mayo del 2019, cuando se disponía a tomar un avión privado en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, por elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en cumplimiento de una solicitud de extradición con orden de captura internacional.

“Desde el primer momento, tanto el presidente del Consejo de Altos Hornos de México como la propia empresa, rechazaron la existencia del supuesto delito”, indicó AHMSA en un comunicado enviado este miércoles 19 de agosto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Además, la empresa señaló que el impartidor de justicia Olivera Sánchez instruyó al Juez de Control adscrito al Centro de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictar todas las determinaciones que se deducen del fallo favorable a Ancira Elizondo.

“Se considera que le asiste la razón al quejoso cuando afirma que la acción penal se encuentra prescrita y que, por lo tanto, la omisión de decretar la extinción de la acción penal a la luz de esta figura viola sus derechos fundamentales”, sentenció el juez Tercero de Distrito de Chiapas.

Sin embargo, el fallo judicial de Olivera Sánchez aún no es definitivo, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión y dejar en manos de un tribunal colegiado la resolución final del amparo.

El 10 de marzo, el ex presidente del Consejo de Administración y dueño de AHMSA, se consideró a sí mismo como un “daño colateral” de una supuesta campaña de persecución del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la anterior administración de Enrique Peña Nieto.

Al comparecer en audiencia del proceso de extradición realizada en la Sala de lo Penal -integrada por tres magistrados y que encabeza la juez María Riera- de la Audiencia Nacional de España, el empresario comparó al mandatario mexicano con el dictador alemán Adolfo Hitler.

La defensa del directivo de AHMSA argumentó, también, que los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal, por los que la FGR pide la extradición de Ancira Elizondo de España a México, “ya prescribieron o nunca se configuraron”.

“Yo soy un daño colateral. El señor Presidente quiere ir sobre la administración anterior y fue inventando una serie de hechos que nada tienen que ver con la planta Agronitrogenados, falsedades todas”, apuntó el empresario mexicano Ancira Elizondo.

“Que además, lo ha demostrado la prensa, el señor es un mitómano del tamaño de Hitler. Sí, no le extrañe, señor Fiscal, que opine esto”, dijo el llamado “Rey del Acero”, quien aseveró ante los magistrados españoles que no quiere ser extraditado a México porque, dijo, es un país sin leyes, ni justicia.

El 30 de julio, el empresario mexicano Ancira Elizondo negó ante un juez español, los delitos de corrupción y blanqueo, de los que es acusado en México, y alegó que se trata de una persecución política del Gobierno encabezado por López Obrador.

El empresario coahuilense, reclamado por el Gobierno de México, se negó a ser entregado a México, así que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fijó una fecha para que un tribunal español resolviera si se cumplían los requisitos para su extradición, lo cual sucedió el pasado 28 de mayo, cuando la Sala Penal de la misma institución avaló la extradición de Ancira Elizondo.

El 1 de julio del 2019, el empresario mexicano pagó la fianza de un millón de euros (21 millones 863 mil pesos, según el tipo de cambio actual), impuesta por la Audiencia Nacional de España para salir de prisión, mientras se decide sobre su extradición a México, donde se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Sin embargo, el empresario, quien también cuenta con nacionalidad estadounidense, debía cumplir con las medidas cautelares fijadas por el Poder Judicial español, de comparecer cada dos días ante un juzgado o tribunal, además de no poder salir de España, así como del retiro de los pasaportes que tenga y dar un número telefónico donde pudiera ser localizado.

El 29 de mayo del 2019, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó el ingreso en prisión provisional, sin derecho a fianza, de Ancira Elizondo, a solicitud de la FGR mexicana, quien pide que el empresario mexicano sea extraditado.

La investigación corre a cargo de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes promovieron la orden de detención en relación a transferencias de fondos desde AHMSA bajo sospecha de proceder de delitos de corrupción, entre ellos: lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

La denuncia fue presentada el 5 de marzo por la apoderada legal de la petrolera paraestatal mexicana, “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”, según lo explicó la FGR en un comunicado.

La Fiscalía mexicana añadió que, como resultado de más de dos meses de investigaciones, se encuentran en proceso de ejecución varias órdenes de captura que se mantienen en reserva en estricto apego a la ley. Antes de su captura la UIF ordenó congelar las cuentas bancarias de Ancira Elizondo, y de su empresa siderúrgica Altos Hornos de México.

Ese mismo día, a su salida de las dependencias judiciales, Ismael Oliver, abogado de Ancira Elizondo, de 67 años de edad, acusó al presidente López Obrador de orquestar una “vendetta” contra su defendido y por una mera “motivación política”.

La detención del empresario originario de Monclova, Coahuila, llegó un día después de que la UIF congelara las cuentas bancarias de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Pemex, y de la persona moral AHMSA, de la que Ancira Elizondo es accionista mayoritario, y que según la BMV, se encuentra sin cotizar desde el 26 de mayo de 1999.

En enero de 2014, Pemex -bajo la dirección de Lozoya Austin- compró a AHMSA la empresa Agro Nitrogenados y su planta de Coatzacoalcos, Veracruz, por 475 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban más de 14 años sin operar y el 60 por ciento de la maquinaria era inservible.

En agosto de 2018 una investigación realizada por el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab, reveló que AHMSA transfirió 3 millones 703 mil dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con la constructora brasileña Odebrecht y Lozoya Austin.

De las cuentas de Grangemouth también salieron cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore donde se depositaron los sobornos dirigidos a Lozoya Austin, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de la constructora.

Al ser cuestionada por Quinto Elemento Lab, AHMSA argumentó que los pagos se realizaron por haber cancelado un contrato que Lozoya Austin había suscrito con dicha firma para un asesoramiento sobre la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova.

Sin embargo, este 19 de agosto, Altos Hornos aseguró que, como comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares.