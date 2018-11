AMLO anuncia consulta nacional para decidir si juzga o no a PeÃ±a, Salinas, Zedillo, Fox y CalderÃ³n

AMLO anuncia consulta nacional para decidir si juzga o no a Peña, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón

Ante la periodista Carmen Aristegui también se comprometió a consultar sobre la creación de la Guardia Nacional.

21/11/2018 | 09:47 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a llevar a consultar popular tres temas: la investigación a los ex presidentes mexicanos por temas de corrupción; tener como asesores al grupo de empresarios que anunció hace unos días; así como la creación de la Guardia Nacional.

El compromiso lo hizo frente a la periodista Carmen Aristegui esta mañana de miércoles. El Presidente electo formuló las preguntas que se comprometió a incluir en una nueva consulta nacional ciudadana cuando ya sea Presidente de México.

El primer cuestionamiento a los ciudadanos sería: “¿Crees que Andrés Manuel deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyecto productivos? ¿Sí o no?”.

“¿Crees que Andrés Manuel debe promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no?".

También se comprometió a consultar sobre la creación de la Guardia Nacional.

“Vamos a hacer tres [preguntas]. Y de una vez en el caso de la primera: Yo estoy a favor, no voy a hacer en este asunto, porque son mis planteamientos, no voy a ser imparcial, quiero informar bien a la gente, y los opositores que también hagan lo propio”, dijo el mandatario sobre su grupo asesor de empresarios.

AMLO estaba reticente a juzgar a los ex presidentes. La periodista Carmen Aristegui le insistió en el tema del posible perdón a los casos de corrupción previos a su Gobierno. El Presidente electo insistió en que de investigar estos casos “sería conspirar” contra la estabilidad política del país.

“Si se trata de juzgar y de abrir expedientes, tendríamos que comenzar con los de arriba. Porque eso es el cambio”, dijo.

"Pues eso".

-- Pero sería conspirar en contra de la estabilidad política del país. Desatamos…

-- ¿…a los demonios?

“Se suelta la confrontación. Nos empantanamos. [Se desata la confrontación] entre los mexicanos porque tendríamos que enjuiciar a Salinas, a Calderón, a Fox, Zedillo, a Peña Nieto”, dijo.

-- ¿No crees que la sociedad te acompañaría en esos procesos de haber materia? –dijo Aristegui.

"No, sería demasiado escándalo".

-- ¿Y cuál es tu miedo al escándalo?

"No podría yo hacer lo que quiero para acabar la corrupción. Me quedaría anclado en el conflicto".

-- ¿Con qué temor te verían los que vienen en términos de Gobierno, los contratistas y demás, si no fuiste capaz de ir por los que lo hicieron?

"Porque es un punto final, una etapa nueva".

-- Eso es un voluntarismo, es porque tú lo dices –dijo Aristegui.

"No, no, no. Porque vamos a modificar las leyes, porque ya la corrupción va a ser delito grave…"

Después de ese intercambio fue que el Presidente electo se comprometió a una nueva consulta nacional.

El Chapo no era el gran capo

Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, no era el gran capo del que se hablaba, porque "no jugaba en las grandes ligas" y "sólo era un operador", señaló este miércoles el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui Flores.

"No estoy de ninguna manera justificando a 'El Chapo'. Lo que estoy señalando es que la corrupción en México produjo grandes multimillonarios. Gentes que ni siquiera perdieron su respetabilidad. Entonces es decir: 'El Chapo', pero también la corrupción sistémica que hemos padecido en México, dijo López Obrador.

A pregunta expresa del analista de negocios, Enrique Galván Ochoa, sobre las acusaciones de los abogados defensores del Chapo durante el juicio que se lleva a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, de que el presidente Enrique Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, recibieron millones de dólares en sobornos por parte del capo sinaloense, el político tabasqueño dijo: "esperemos las pruebas y ya, con mucha objetividad, opinamos".

López Obrador indicó que la justicia en Estados Unidos trabaja de una manera "sui generis", al buscar que los acusados hablen a cambio de reducción de penas.

Sin embargo, Aristegui Flores le recordó que en su libro más reciente, hablando de la corrupción, el ahora Presidente electo escribió que: "sólo espero pacientemente que hablen la maestra Elba Esther Gordillo y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ayudarían a la causa democrática de México".