AMLO anuncia iniciativa para desaparecer el outsourcing

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal llamó a que los ciudadanos y los servidores públicos denuncien a las compañías encargadas de realizar estas prácticas

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que enviará una Iniciativa de Ley al Congreso de la Unión, para eliminar la práctica laboral del outsourcing (subcontratación, externalización o tercerización), ya que, según dijo, afecta a la Hacienda Pública y al desarrollo del País.

"Voy a enviar una Iniciativa de Ley para que ese mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción", comentó el Mandatario nacional, quien a principios de octubre dijo que ya trabajaban en dicha propuesta.

"Esas reformas que hicieron [para permitir el outsourcing] tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicará a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al seguro social, al INFONAVIT. ¿Qué sucedió? Que abusaron", señaló el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal llamó a que los ciudadanos y los servidores públicos denuncien a las compañías encargadas de realizar estas prácticas. El diario El Financiero recordó este mismo día, que el Senado de la República ya discutía una dictamen para regular el esquema de subcontratación laboral en marzo, pero un desacuerdo entre los partidos pro gobierno pospuso su aprobación.

"Mientras que el Senador Ricardo Monreal aseguró que los acuerdos alcanzados con los empresarios en la mesa de alto nivel deben respetarse, el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó, a contrapelo, que esos acuerdos 'son muy preocupantes'", recordó el rotativo especializado en finanzas y negocios.

El 24 de febrero, senadores, empresarios y dirigentes laborales se reunieron en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República -que preside Ricardo Monreal Ávila, también coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta-, para analizar la reforma para regular actividades de tercerización o subcontratación (‘outsourcing’, en inglés).

Sin embargo, el único acuerdo al que llegaron las tres partes fue continuar con la discusión de artículo por artículo del dictamen de la posible reforma, por lo que se abrió una mesa sin límite de tiempo para lograr acuerdos.

“Vamos a discutir artículo por artículo, no nos vamos a mover hasta que tengamos un acuerdo, todos juntos [….] Tendremos una mesa sin límite de tiempo, nos declararemos en sesión permanente y estableceremos los días para la discusión hasta que agotemos los 12 artículos que contiene el dictamen”, indicó Monreal Ávila.

En conferencia posterior, cuestionado por reporteros, el presidente de la JUCOPO en la Cámara alta, aclaró que el plazo para avanzar en la reforma del ‘outsourcing’ será de máximo una semana, en no más de cuatro sesiones.

“El plazo que usted nos solicita expliquemos, es no más de cuatro sesiones a partir de hoy. Las sesiones que se pueden realizar, pueden ser lunes, miércoles y viernes de esta semana. Y concluir el lunes próximo, es decir, en ocho días”, ofreció el coordinador de los senadores de Morena.

En la mesa de trabajo participaron, además, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; Santiago Nieto Castillo, que preside la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además de representantes del sector privado, como Antonio del Valle Ruiz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Mexicanos (Concamin), y, Adrián Sada Cueva, de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra).

El 20 de diciembre de 2019, el Presidente López Obrador hizo un llamado a las empresas, para pagar el aguinaldo, ya que es hoy el último día para hacerlo. De lo contrario, advirtió que habrá inspección por parte del Gobierno federal.

Además, el mandatario nacional anunció un “quién es quién” en el trato a los trabajadores, porque el incumplimiento es incluso en grandes empresas que manejan la práctica del outsourcing y hacen esos “trucos” para evadir el pago de derechos a los trabajadores, aseguró.

“Hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo, y hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones […] No queremos que siga sucediendo, es claro que suceda, pasa desde hace varios años y se puede probar”, insistió el político tabasqueño.

“En diciembre, en lugar de que se establezcan nuevos puestos de trabajo, que haya nuevos empleos, se caen considerablemente, se pierden 300 a 400 mil empleos. ¿Cómo es eso, a qué se atribuye? ¿Por qué en diciembre se pierden 300 mil o 400 mil?”, indicó López Obrador con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Está interesante, ¿verdad?, saber si es real, a qué se debe”, dijo el titular del Poder Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina, en la cual señaló, también, que algunos empresarios “ni lo saben”, porque manejan sus nóminas a través de otras compañías.

“Hacer un llamado a que no se maltrate a los trabajadores, mujeres y hombres, y que no se les regatee sus derechos, sus prestaciones en este fin de año. No se puede festejar la Navidad sin humanismo”, abundó el presidente López Obrador.