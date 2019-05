AMLO anuncia que se acabÃ³ el Plan MÃ©rida para cooperaciÃ³n militar

AMLO anuncia que se acabó el Plan Mérida para cooperación militar

El Mandatario federal informa que buscará que dichos recursos que destinaba el Congreso de EU, se canalicen a empleo y desarrollo

Noroeste / Redacción

07/05/2019 | 11:06 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno ya no quiere la Iniciativa Mérida, y que buscarán que los recursos que antes recibía México de parte de su homólogo estadounidense para cooperación militar, se destine al desarrollo y la creación de empleos.

Este mismo día, el diario Milenio publicó una entrevista con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Alfonso Durazo Montaño, quien dio a conocer que el Gobierno federal mexicano busca que el Presidente Donald Trump acepte reorientar los recursos del Plan Mérida para el desarrollo regional o la consolidación de la Guardia Nacional.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario nacional confirmó dichas gestiones, pero agregó que lo que él pretende es que desaparezca por completo el Plan Mérida y los recursos antes invertidos en esta estrategia se enfoquen en el desarrollo de México y Centroamérica, además de que el Gobierno mexicano se hará cargo de la Guardia Nacional.

"Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado, no queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para desarrollo. No queremos la llamada Iniciativa Mérida", dijo López Obrador desde el Palacio Nacional.

"La propuesta que estamos haciendo es en plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos, queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos. No queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo", señaló el Presidente.

"Lo de la Guardia tenemos nosotros forma de financiarla sin requerir de esos fondos [del Gobierno estadounidense), solamente desarrollo", abundó el mandatario nacional, quien también dijo en que la administración que él encabeza busca cooperación para el desarrollo y no como sucedía en gobiernos anteriores, cooperación militar o para el uso de la fuerza.

"Esto tiene que ver más con crear empleos que con tener aviones militares o helicópteros artillados, es otra cosa, es otro enfoque y ellos ya están entendiendo este planteamiento. Me acuerdo que en gobiernos pasados hasta se tomaban fotos el embajador de Estados Unidos y las autoridades mexicanas cuando traían helicópteros y ¿eso para qué?", agregó.

"¡Si los jóvenes no eran atendidos, si no había trabajo ni bienestar!, se dejaba a los jóvenes en manos de la delincuencia, de enganchadores, a nosotros nos importa el enfoque del desarrollo, la producción, el trabajo, la atención a los jóvenes, el bienestar, indicó López Obrador.

El Presidente sostuvo que para su Gobierno tampoco es necesaria la cooperación de capacitación por parte de su homólogo estadounidense para los soldados mexicanos o para los nuevos elementos de la Guardia Nacional, ya el Ejército mexicano y la Marina tiene capacidad suficiente para este tema.

En octubre de 2016, el Gobierno de Estados Unidos anunció que otorgaría a su homólogo mexicano, la porción de fondos de la Iniciativa Mérida que bloqueó en el mismo mes, pero de 2015, por preocupaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.

En ocasiones llamada Plan Mérida, la Iniciativa es un tratado internacional firmado por los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa, de México, y George W. Bush, de Estados Unidos, en 2008. A través de este instrumento, el Congreso estadounidense había destinado un total de 2 mil 300 millones de dólares (hasta finales del 2016) para apoyar a las fuerzas de seguridad mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Por otra parte, López Obrador anunció que a la campaña para bajar la drogadicción en jóvenes -que será presentada el próximo martes 14 de mayo-, se destinarán todos los tiempos oficiales para su difusión. El mandatario nacional comentó que la intención es contrarrestar la acción de las bandas delictivas que ahora pagan con droga a los jóvenes que enganchan.

"Queremos hablar con los jóvenes casi todos los días, va a haber campaña, que haya atención para los adictos, atención médica, que tenemos que garantizar, ese es el plan, todo lo que tiene que ver con la salud y prevenir, prevenir mucho, dar opciones, alternativas a los jóvenes. Ese es el plan, pero que lo socialicemos, que todos ayudemos en el plan para disminuir el consumo y ver todas las opciones y alternativas", dijo.

"Desde hace algún tiempo y más cuando se les dificulta a las bandas, en vez de pagar en efectivo, pagan con droga a los distribuidores que se encargan del tráfico y eso implica fomentar el consumo interno en la droga, queremos atender eso, entre otras medidas, pero que no siga creciendo el consumo", afirmó el Presidente.

"Pensamos que lo vamos a lograr, porque aún cuando se afectó mucho el tejido social, aún cuando hubo mucha desintegración familiar, no hay un análisis de cómo se afectó el tejido social", abundó el mandatario nacional en su conferencia.