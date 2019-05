AMLO anuncia que se reunirÃ¡ con la CNTE y el SNTE

AMLO anuncia que se reunirá con la CNTE y el SNTE

El encuentro será el lunes 20 de mayo en Palacio Nacional

Noroeste / Redacción

15/05/2019 | 11:02 AM

Después de anunciar que este mismo miércoles promulgará la reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que invitó a líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato homónimo (SNTE), para que se reúnan con él, por separado, el próximo lunes en Palacio Nacional.

"Estoy formulándoles, a través del Secretario de Educación [Esteban Moctezuma Barragán], tanto a la CNTE, como a los dirigentes del SNTE, una invitación para reunirnos la semana próxima, los estoy invitando aquí a Palacio Nacional, van a estar con nosotros", señaló en su conferencia matutina.

"Ya hay fecha, el lunes por la tarde. Primero la CNTE y luego el SNTE, no tenemos nada que ocultar y debemos de dialogar", dijo López Obrador, quien no respondió si a las reuniones fue invitada Elba Esther Gordillo Morales, quien encabeza la organización Maestros por México.

En tanto, respecto a las marchas de la CNTE previstas para el Día del Maestro, el mandatario nacional afirmó que respetará el derecho de manifestación y a todas las organizaciones.

"Tienen todo nuestro respeto y admiración los maestros. Respetamos a todas las organizaciones, sean del SNTE, de la CNTE [...] Es el derecho de manifestación, el pensamiento único, estamos construyendo en México una auténtica democracia, no una dictadura, por eso no nos extraña que haya cuestionamientos o críticas, al contrario. Esto demuestra que es una sociedad viva, que no hay inmovilismo", señaló.