AMLO anuncia que SFP investigarÃ¡ presunta corrupciÃ³n del hijo de Manuel Bartlett

AMLO anuncia que SFP investigará presunta corrupción del hijo de Manuel Bartlett

Si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionada, igual el funcionario que entregó este contrato, afirmó el Presidente

Sinembargo.MX

04/05/2020 | 08:04 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Secretaría de la Función Pública investigue al hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, por posibles actos de corrupción con contratos públicos.

Dos investigaciones señalan abiertamente al hijo del polémico funcionario.

Una es de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la otra es del periodista Carlos Loret de Mola.

Ambas indican que Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, ha obtenido contratos del Gobierno autodenominado “Cuarta Transformación”.

López Obrador dijo esta mañana: “Esta es una información que dio a conocer la asociación mexicanos a favor de la corrupción, ¿no? La de Claudio X. González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del Gobierno dije yo que no iba a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que sólo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado y no debe permitirse la impunidad”.

En su conferencia de prensa matutina, aseguró que ya no es igual a los gobiernos anteriores, situación que, consideró, “a veces ‘calienta’ porque nos confunden. No somos iguales, nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el Gobierno, para desterrar la corrupción”.

“En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionada, igual el funcionario que entregó este contrato”, afirmó el mandatario al ser cuestionado por el tema.