AMLO anuncia suspensiÃ³n de difusiÃ³n de sus conferencias matutinas en entidades donde hay elecciones

AMLO anuncia suspensión de difusión de sus conferencias matutinas en entidades donde hay elecciones

La semana pasada, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el INE una queja contra los canales de televisión abierta 11, 14 y 22, por pasar las conferencias matutinas presidenciales sin interrupción

Noroeste / Redacción

28/05/2019 | 09:33 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que a partir de este martes se suspenda la transmisión de las conferencias de prensa matutinas y eventos que encabeza, en seis entidades donde se llevarán a cabo elecciones.

Por considerarlas “propaganda”, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) analizaba suspender este mismo día la difusión de las conferencias matutinas del mandatario nacional en canales de televisión abierta del Gobierno Federal, para evitar injerencia en los procesos electorales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

"Estoy de acuerdo y no hace falta que nos manden una notificación, que no se tramitan las conferencias donde hay elecciones. Que ya en lo que corresponde a nosotros a partir de mañana o de hoy, por la tarde ya no se transmite nada", sostuvo López Obrador, quien anunció, además, que esta misma medida se aplicará en los siguientes procesos electorales federales.

“Se declara procedente la medida cautelar solicitada por el quejoso, por lo que hace a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido. Se ordena a las concesionarias de radio y televisión con cobertura en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla que se encuentren en este supuesto, que suspendan la difusión de las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República en dichas entidades hasta el 2 de junio del 2019”, establecía el resolutivo propuesto por el INE.

La semana pasada, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el INE una queja contra los canales de televisión abierta 11, 14 y 22, por pasar las conferencias matutinas presidenciales sin interrupción, por lo que no han cumplido con la transmisión de los tres minutos de spots políticos a los cuales están obligados por cada hora.

“Es decir, durante la transmisión de las conferencias diarias que realiza el Presidente de la República no existe interrupción alguna sin que estos tiempos puedan determinarse como tiempos oficiales, independientemente de ser transmitidos en canales de televisión pública”, indicó el PAN en su denuncia.

El PAN afirmaba que la ley es clara en su determinación de que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales o locales, y hasta la conclusión de éstas, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental tanto de los poderes federales, estatales y municipales.