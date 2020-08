AMLO asegura desde Sinaloa que García Luna atacaba un cártel para proteger a otro

Sinaloa es la base de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Es dirigido por Ismael “El Mayo” Zambada desde hace décadas. Los intereses de ese grupo delictivo, de acuerdo con la DEA, era cuidado por García Luna y su élite de policías

05/08/2020 | 10:16 AM

Ciudad de México.– Durante su gira por Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abandonó los eufemismos y fue más directo.

Dijo que la razón que tiene preso a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, es que atacaba a un cártel para cuidar los intereses de otro.

"En todos lados, que no quede duda porque no somos iguales. Ya se terminó aquello de que se protegía a un grupo para perseguir a otros. Eso es lo que tiene en la cárcel al que fue Secretario de Seguridad de Felipe Calderón para hablar en plata, con claridad. Entonces eso ya no. Se aplica la ley por parejo”, aseguró el mandatario.

Desde Culiacán, recordó que ahora se tiene una nueva estrategia, la cual consiste fundamentalmente en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, así como en “atender al pueblo, que no haya pobreza, que los jóvenes no sean abandonados para que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales”.

“Que no los ‘enganchen’, que puedan tener trabajo, puedan tener garantizado el derecho al estudio y que no haya corrupción, que no haya impunidad, que se utilice más la inteligencia que la fuerza para que no haya torturas, masacres, todo eso que sucedía. Ahora es otra estrategia y nos está dando buenos resultados. Y vamos a seguir”, afirmó López Obrador.

De acuerdo con una investigación de la periodista Dolia Estévez, publicada esta semana en SinEmbargo, 12 policías federales fueron torturados, agredidos sexualmente y asesinados en 2009 porque los ex funcionarios de Genaro García Luna, Ramón Enrique Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, los abandonaron, lo que habría funcionado para favorecer al Cártel de Sinaloa.

“Esto justificó un despliegue masivo de 5 mil 500 elementos de la Policía Federal y del Ejército en Michoacán y eso le sirvió desde luego al Cártel de Sinaloa, que era con los que estaban presuntamente coludidos el grupo de García Luna y Pequeño”, dijo ayer la reportera en entrevista con Alejandro Paéz Varela para el programa “Los periodistas”, de La Octava.

Los 11 hombres y una mujer policías fueron enviados a Arteaga, Michoacán, un poblado pequeño, a realizar un trabajo bajo cubierta, vestidos de civiles y desarmados, pero fueron identificados por integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana, como previamente había informado Dolia Estévez en una entrega especial.

La periodista señaló que los sicarios que detuvieron a la y los agentes federales usaron unos de los celulares de los policías para comunicarse con su jefe inmediato en la Policía Federal, después, Pequeño García, ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, tomó el caso y lo consultó con su jefe, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y decidieron que no negociarían la liberación.

“Dentro de las suplicas de las víctimas admitieron que eran policías federales, pero los jefes directos de Pequeño, que era García Luna, dijeron: ‘No vamos a hacer nada’. Y de inmediato fueron cruelmente asesinados, torturados, la mujer fue violada por varios de los sicarios, ese fue el día más negro para la Policía Federal”, comentó.

Para la reportera, ese hecho significó que “se viniera abajo la moral de las fuerzas policiacas, de los elementos de calle” y los asesinatos “de estos 12 policías que estaban cumplieron órdenes y fueron traicionados por sus jefes” siguen sin ser perdonados entre integrantes de la Policía Federal.

Por otra parte, la periodista Anabel Hernández García indicó que Alejandro Gertz Manero dio mejores cargos en la Fiscalía General de la República a la gente de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF), y de Genaro García Luna, quienes están acusados de nexos con el narcotráfico en los Estados Unidos.

“La FGR actual tiene personas que no sólo pertenecían a la estructura más cercana de García Luna, sino que tienen claros indicios de irregularidades y presunta corrupción. Es decir, esto habla de cómo la Fiscalía está contaminada. Son siete funcionarios, cuatro que están en posiciones muy delicadas”, dijo la autora de Los señores del narco en una entrevista con Alejandro Páez Varela, conductor de “Los Periodistas”.

“La Fiscalía de Nueva York ha reunido más de 20 mil fojas de documentos ante la corte de Nueva York: estados bancarios, registros de propiedad de García Luna, registros de sus empresas, sus propias declaraciones mentirosas, interceptaciones telefónicas, y sin embargo, aquí (en México), durante todos estos meses no ha habido ningún resultado”, explicó la autora de El traidor.

De acuerdo con su investigación, dos de los exprotegidos de Genaro García Luna son los encargados de llevar a cabo las investigaciones en su contra. Uno es Antonio Pérez García, nombrado en mayo pasado responsable de la Policía Federal Ministerial que materialmente es la encargada de la investigación de campo contra García Luna y sus cómplices. El otro es Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Coordinador de Métodos de Investigación, jefe de Pérez García y quien le dio el nombramiento.

“Felipe de Jesús Gallo fue designado directamente por el Fiscal Gertz Manero en 2019, y Gallo le da este importantísimo nombramiento a Pérez García este año. Pérez García nombra a Jorge Domínguez Martínez Vértiz como Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Este hombre es el que debe atrapar a Cárdenas Palomino y Pequeño, quienes en este momento son prófugos”, explicó Anabel Hernández a Páez Varela.

Los fiscales federales en Estados Unidos dicen que García Luna recibió decenas de millones de dólares en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán. García Luna, que espera juicio en Nueva York, niega las acusaciones.

Genaro García Luna y Felipe Calderón durante durante la inauguración del Centro de Inteligencia de la Policía Federal en 2009.

García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigaciones de México de 2001 a 2005 y de 2006 a 2012 fue Secretario de Seguridad Pública, antes de mudarse a Estados Unidos. Fue arrestado en diciembre en Texas.

La semana pasada, los fiscales estadounidenses anunciaron cargos contra otros dos exaltos funcionarios de seguridad mexicanos acusados también de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa. Los excomandantes de la policía federal Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García no habían sido arrestados.

- Con información de AP