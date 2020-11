AMLO asegura que las causas del feminicidio y homicidio son las mismas; Sánchez Cordero lo contradice

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, el mandatario aseguró que su gobierno ya no es el principal violador de los derechos humanos

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las causas de un feminicidio son las mismas que las de un homicidio, y las atribuyó a la descomposición social derivado del periodo neoliberal, la desintegración familiar y la pérdida de valores.

-¿Usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio?, cuestionó una periodista al presidente.

“En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores y necesitamos luchar por una sociedad mejor, por hacer valer la justicia, porque no predomine lo material, por poner por delante el amor al prójimo y por hacer entender a todos que solo siendo buenos podemos ser felices”, respondió.

Sin embargo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, contradijo al presidente y aseguró que las causas de un feminicidio no son las mismas que las de un homicidio.

“Y tienes toda la razón, las causas del feminicidio concretamente no son las mismas que las de un homicidio violento en contra de una mujer por otras razones, eso es lo que estamos atendiendo todos los días”, dijo durante la conferencia matutina.

La violencia de género es incompatible con la Cuarta Transformación. Conferencia matutina. https://t.co/5IlJ3JMtSP — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 25, 2020

De acuerdo con el Artículo 325 del Código Penal Federal, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Un homicidio no puede equipararse a la de un feminicidio, ya que cuando se produce el asesinato de un hombre difícilmente se dan por razones de género. El feminicidio encierra componentes de misoginia, crueldad, odio e impunidad social e institucional, según Amnistía Internacional.

López Obrador aseguró que la violencia que se vive en México es debido al modelo inhumano que se impuso durante el periodo neoliberal.

Indicó que violencia contra las mujeres sí tiene que ver desde luego con el machismo, pero también con las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad económica y social.

“Toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres es el fruto podrido de un modelo económico materialista y no humano que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Hay una profunda descomposición social en el país, porque en 36 años lo que predominó fue lo material”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, el mandatario aseguró que su gobierno ya no es el principal violador de los derechos humanos.

“Una cosa que es importante y hace distinto al gobierno a los anteriores es que ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos. El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, ya no hay impunidad. Eso hace la diferencia”, comentó López Obrador.