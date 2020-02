AMLO aterroriza a empresas y oponentes con UIF: WSJ

El diario no conoce la historia del país, responde el Presidente

Noroeste / Redacción

24/02/2020 | 09:11 AM

Con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, "México avanza hacia el régimen de un solo hombre, que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes", con la Unidad de Inteligencia Financiera como una pieza clave en esa estrategia, advirtió Mary Anastasia O´Grady, columnista del diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

En su columna de opinión 'The Americas', publicada en rotativo neoyorquino ayer domingo 23 de febrero, O'Grady recordó la cena en la que López Obrador comprometió a empresarios a comprar millones de boletos para la rifa que fue organizada tras el fallido intento de venta del avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón".

La columnista del periódico estadounidense señaló que este hecho "tiene el tufo de ilegalidad", "huele mal", y hasta fue visto como un "acto descarado de extorsión" contra los empresarios, debido a que el Gobierno Federal es el que reparte concesiones y condona impuestos.

"Tras bambalinas las cosas son aún peores, a medida que 'la ley' es usada para propagar terror entre oponentes. Una herramienta clave es la UIF", indicó O'Grady, quien añadió que la institución que preside Santiago Nieto Castillo, ha presionado a comisionados de órganos autónomos, así como a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que renuncien y en su lugar sean colocadas personas cercanas a López Obrador.

Este lunes 24 de febrero, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera sí investiga a las empresas que participan o ganan licitaciones con el Gobierno Federal y que se revisa si están acusadas de "malos manejos".

Cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre las compras consolidadas por las que ha optado su Gobierno, y el impacto de esta decisión en pequeñas y medianas empresas, el político tabasqueño dijo que la Administración tiene que bajar el costo de su operación, aunque también apoya a ese sector productivo.

"Toda la contratación de mantenimiento de carreteras es del orden de los 15 mil millones de pesos y toda esa obra se hace con empresas de los mismos estados, el mayor porcentaje, se da oportunidad a pequeñas y medianas empresas", indicó el mandatario nacional.

"Tenemos que ser muy eficientes, el Gobierno tiene que bajar el costo de su operación, nada de que el Gobierno compra productos chatarra y caros, porque hay moche, porque hay soborno, ya no hay 10 por ciento, bueno, ni siquiera era el 10 por ciento, se pasaban, era mucho más", insistió.

"Eso también es importante decirlo, ya no hay el moche, el 10 por ciento: 'te doy este contrato, pero te mochas', ya no", dijo el presidente, quien pidió a las empresas denunciar si son víctimas del cobro de los llamados "moches".

"A ver, qué nos digan, el que venga a aquí y diga 'tuve que mocharme para tener la obra', lo protegemos y le damos un premio y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones, que nos ayuden para que no haya moches, para que se acaben los sobornos, nada de dar dinero para tener obras y tener contratos", aseguró López Obrador.

"Ahora estamos revisando, en todos los casos, se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera, a ver, ¿quiénes son?, ¿de dónde vienen? Si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos, no. Y todavía después de entregarles los contratos, estoy hablando con ellos, para pedirles que se porten bien", dijo el presidente.

El mandatario nacional dijo que es importante aclarar a las empresas extranjeras que México ya no es "tierra de conquista" y que en su Gobierno se acabó el solapamiento de actos de corrupción.

"No es leerles la cartilla, es decirles, no se confundan, no es lo mismo, porque se degeneró tanto en la construcción que las empresas tenían más abogados que ingenieros. ¡Eran buenísimos!, Como litigantes. Se volvieron leguleyos y le sacaban y sacaban al Gobierno todo lo que querían. Entonces decirles ya se acabó", abundó.

"¡Que vámonos a México porque allá podemos hacer jugosos negocios, y podemos saquear, hay manga ancha! Eso se terminó, se acabó. Por eso es el enojo de algunos incluso hasta de la prensa internacional, ahora hasta el Wall Street Journal, que dice que México es ya país de un solo hombre", respondió el presidente.

"Imagínense la falta de profesionalismo, no conocen la historia del país. ¿Cuándo México fue país de un solo hombre? Cuando Antonio López de Santa Anna y cuando Porfirio Díaz", dijo, para luego recordar que el primero fue 11 veces presidente, cuando "el gran zarpazo" que quitó a México más de la mitad de su territorio, mientras que el segundo duró 34 años en el poder. "Se pasaron, ¿no? En la comparación", sostuvo.