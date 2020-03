AMLO cae 19 puntos en su aprobaciÃ³n desde que iniciÃ³ su Gobierno, segÃºn encuesta del Reforma

AMLO cae 19 puntos en su aprobación desde que inició su Gobierno, según encuesta del Reforma

Entre los resultados, un amplio porcentaje de ciudadanos piensa que el Gobierno es ineficiente en el manejo de la economía y de la inseguridad

noroeste.com

02/03/2020 | 06:58 AM

La aprobación al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador bajó de 68 a 59 por ciento de diciembre del 2019 a la fecha, y acumuló una caída de 19 puntos en un año tres meses desde que inició su mandato, según una encuesta realizada por el Grupo Reforma.

A inicios de marzo del 2019, el titular del Poder Ejecutivo Federal contaba con la aprobación del 78 por ciento entre los mexicanos. Sin embargo, en este 2020 arrancó con una aprobación del 59 por ciento y una desaprobación del 35 por ciento.

Por otra parte, el 55 por ciento de los mexicanos tiene confianza en que el presidente López Obrador toma decisiones que benefician al país. Además, el 67 por ciento lo ven como un mandatario "simpático", mientras que el 60 por ciento lo consideran "justo", el 58 por ciento "honesto", el 53 por ciento considera que habla con "total verdad", y el 48 por ciento tiene la percepción de que "une al país".

Sin embargo, un amplio porcentaje de ciudadanos piensa que el Gobierno es ineficiente en el manejo de la economía y de la inseguridad. El 45 por ciento piensa que AMLO no ha sido capaz de generar bienestar en el país, además de que el 49 por c cree que no se redujo la pobreza, y el 63 por ciento considera que el gabinete de seguridad es poco apto para combatir al crimen organizado.

Al respecto, el 70 por ciento de la población piensa que el mayor problema que enfrenta el país hoy día es la inseguridad y no la corrupción, como lo asegura el presidente mexicano, que apenas aparece con el 6 por ciento.

En cuanto al rubro de inseguridad, el 74 por ciento de los mexicanos consideran que la violencia contra las mujeres aumentó durante los últimos 12 meses del Gobierno de López Obrador.

Asimismo, solo el 62 por ciento cree que la culpa de la violencia que vive actualmente nuestro país es "culpa del neoliberalismo", y solamente el 25 por ciento de los ciudadanos opina lo contrario. Mientras que el 60 por ciento considera que los feminicidios en realidad son culpa de la impunidad en el sistema de justicia.

El 46 por ciento de los mexicanos considera que López Obrador maneja mal la crisis del sector Salud.

En otros temas, el 88 por ciento de los mexicanos estaría a favor de iniciar un proceso contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por corrupción, mientras que el 6 por ciento se mostró en contra.

Asimismo, el partido Morrena fundado en el año 2011 por el propio López Obrador ha descendido en su aprobación entre los mexicanos. Si hoy hubiera elecciones para diputados federales, el 46 por ciento de la ciudadanía le otorgaría su voto, a diferencia del 57 por ciento que lo hubiera hecho en marzo de 2019.

Sin embargo, no ha subido el apoyo a partidos como Acción Nacional (PAN) o el Revolucionario Institucional (PRI), que registran un apoyo del 16 por ciento, en comparación con el 12 y el 13 por ciento, que respectivamente que hubieran recibido en marzo del 2019.

La encuesta elaborada por el el Grupo Reforma fue nacional, en vivienda, realizada del 25 al 29 de febrero de 2019 a mil 200 adultos.