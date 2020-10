AMLO califica de ‘muy raro’ robo de medicamentos para niños con cáncer

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes el robo de una bodega con medicamentos oncológicos de uso pediátrico

Noroeste / Redacción

12/10/2020 | 10:53 AM

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes el robo de una bodega con medicamentos oncológicos de uso pediátrico, lo que al mandatario nacional le pareció “algo muy raro”.

“No somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños si no cuentan con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esto para decir que no nos importa el problema, pero no es así”, indicó el político tabasqueño.

“Ocurrió ese robo de medicamentos. Está muy raro, los trajimos de Argentina. Nos roban una bodega. Se hace la investigación. No puedo hablar más sobre el tema por el sigilo que se requiere. Decirle a los padres que estamos procurando abastecer los medicamentos a todos los hospitales”, agregó el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal agregó que su Administración está trabajando para que no vuelva a ocurrir esta situación que compromete la salud de los niños que padecen cáncer.

Por último, López Obrador afirmó que “hay una limpia” contra la corrupción, y para ello, buscan acabarla, tanto en la compra de medicamentos, como en la extinción de fideicomisos.

El presidente aseguró que quienes distribuían los medicamentos en sexenios pasados están molestos con su Gobierno, a quienes acusó de que no los distribuían bien. “En algunos casos los adulteraban porque todo era negocio, corrupción”, acotó.

“Entonces estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción, así como enfrentamos a los que se roban las gasolinas, el huachicol, así también se roban el dinero de las medicinas”, subrayó el político tabasqueño.

El pasado sábado 10 de octubre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lanzó una alerta sanitaria por el robo de más de 37 mil medicamentos oncológicos para uso pediátrico.

A través de un comunicado, la COFEPRIS informó que el robo de productos ocurrió el pasado 6 de octubre en los almacenes de la empresa Novag Infancia, donde hurtaron medicamentos oncológicos fabricados por Laboratorios Kemex.

En una tabla, la COFEPRIS detalló que fueron robadas 4,606 piezas de Fluorouracilo de 500 miligramos en caja con 5 Frascos; 4,005 piezas de Daunorubicina de 20 miligramos en caja con 1 frasco; así como 2,880 de Oxaliplatino de 100 mg (20 mL) en caja con 1 frasco; 1,505 piezas de Etoposido de 100 mg caja con 10 frascos (5 mL); y 2,688 piezas de Ciclofosfamida 200 mg en caja con 5 frascos.

Así como 4 mil 480 piezas de Epirubicina de 10 mg (5 mL); 2,592 de Ciclofosfamida 1 g caja con 1 frasco; 4,480 Idarubicina 5 mg; 2,080 de Oxaliplatino 50 mg caja con 1 frasco (10 mL); 4,160 de Dacarbazina 200 mg caja con 1 frasco; y 4,480 de Mitomicina 5 mg caja con 1 frasco.

En su comunicado, la COFEPRIS alertó a la población para que no adquiera los medicamentos en el mercado negro, ya que no está garantizada su calidad ni seguridad, ya que se desconocen las condiciones en que fueron transportados y almacenados.

La COFEPRIS agregó que los fármacos robados son para uso exclusivo del sector salud, por ello requieren de una receta médica y deben ser aplicados bajo supervisión y control de profesionales. La Comisión enfatizó en que estas piezas no se venden en farmacias particulares, hospitales privados, a través de internet o redes sociales.

La COFEPRIS pidió denunciar en caso de detectar los productos contenidos en el listado, así como a cualquier establecimiento que los ponga en venta, en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias. Así como reportar reacciones adversas en los sitios de “¿Te hizo daño un medicamento?’, VigiFlow, e-Reporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo [email protected]