AMLO celebra acciones de Biden; exhibe a otros presidentes de EU que también construyeron muro

El que diga el Presidente Biden que ya no se construye el muro, quiere decir que en estos cuatro años sea cero, él lo está asegurando en su compromiso, dice el Presidente mexicano

Carlos Álvarez

21/01/2021 | 10:02 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la acción ejecutiva emitida por su homólogo estadounidense Joe Biden, para detener la construcción del muro en la frontera conjunta entre México y Estados Unidos, además de que confió en que el demócrata cumplirá este compromiso durante su Gobierno.

"El que diga el Presidente Biden que ya no se construye el muro, quiere decir que en estos cuatro años sea cero, él lo está asegurando en su compromiso”, argumentó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, durante su conferencia de prensa matutina.

"Están bien, está muy bien, lo del muro es muy bueno, porque yo les comentaba que todos los presidentes hacían su pedazo, su trecho de muro, era así como una manda, todos, demócratas y republicanos en los 3 mil 180 kilómetros de frontera, considerando todo lo que incluye el río Bravo", señaló el mandatario nacional.

El político tabasqueño presentó una tabla con la que recordó que "todos" los ex presidentes de EE.UU. continuaron con dicho esa obra en la frontera, entre ellos, Bill Clinton, quien construyó 100 kilómetros de muro; George Bush, con 781; Barack Obama, con 222; y, Donald Trump, con 386.

"¿Cuál era la idea que se tenía? Que todo lo relacionado con el muro era Trump. Lo mejor es reconocer lo bueno de quién esté en la Presidencia de EE.UU. y reconocer lo que es bueno para México, para nosotros y que no meternos, no debemos, en asuntos internos de otros países", refirió.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que no se enfrentará con el Gobierno de Biden, porque no hay amenazas contra México y prevalecen las coincidencias con las propuestas del mandatario demócrata.

"No tenemos nosotros nada que objetar, al contrario, coincidimos de que eso es lo que debe hacerse, desde luego desde la independencia que tiene el Gobierno de Estados Unidos como país y como Gobierno soberano", agregó López Obrador.

"Y no hay ninguna amenaza en contra de México para dejarlo en claro, o sea que los que están apostando a que nos vamos a enfrentar al Gobierno de Estados Unidos, se van a quedar con las ganas, para hablar en plata, ¿no? Porque siempre le apuestan a que va a haber enfrentamientos y pleitos", aseguró.

"La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra, entonces no hay ningún problema [...] Es muy buena la relación con el nuevo Gobierno, coincidimos con la agenda que presentaron, lo que está proponiendo el presidente Biden", señaló.

"En lo interno, el atender la pandemia, que se mejoren las condiciones y lo deseamos, de contagios y de fallecimientos en Estados Unidos, a eso le va a dar atención prioritaria", comentó el mandatario mexicano.

"Eso es un sufrimiento, es dolor, es muy triste porque es pérdida de vidas humanas. Es hospitales saturados de enfermos, contagiados, mucha gente defendiéndose para salvarse, muchos esfuerzos de médicos, enfermeras, eso es lo más fuerte para la sociedad y para el gobierno. Él le va a dar toda la importancia, toda la atención a este asunto tan delicado", puntualizó.

"Lo segundo pues es también importante [...] con los recursos económicos, creo que va a destinar como 1.9 billones de dólares de apoyos a la economía estadounidense, eso va a ayudar mucho en la reactivación de la economía interna", dijo el político tabasqueño.

"Y ahí nos ayuda también a nosotros, porque son 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y al haber esta derrama económica, una buena cantidad se va a entregar de manera directa, como lo hacemos nosotros desde hace tiempo", abundó el presidente de México.

"Al haber esta derrama económica buena cantidad se va a entregar de manera directa, como lo hacemos nosotros desde hace tiempo, eso va a ayudar bastante a la economía. Tan es así que, por eso, entre otras cosas, se está fortaleciendo nuestro peso en los últimos tiempos, ayer estaba muy fortalecido", recalcó.

López Obrador dijo que como tercer punto el Gobierno entrante de EE.UU. se comprometió a atender el tema migratorio, con una iniciativa de ley para regularizar a residentes mexicanos y de otras nacionalidades en dicho país.

Por último, el mandatario mexicano descartó la necesidad de conversar por teléfono con el nuevo presidente de Estados Unidos, al asegurar que hablaron antes de su toma de protesta y, hasta ahora, México está de acuerdo con sus planteamientos iniciales.

"Ya están enlazados [los equipos de trabajo], están trabajando de manera conjunta, no hay nada que sea urgente, lo que él plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo, lo vemos bien. Ahora bien, si hay necesidad, hablamos por teléfono, pero no es urgente", señaló.

"No hace falta, le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, lo sabe y nosotros sabemos que no vamos a tener ningún problema con su Gobierno [...] todo está muy claro, va a haber respeto mutuo, a la soberanía y el asunto energético se va a ver en su momento", añadió.