AMLO condecora y premia a personal de salud

Firma decreto para oficializar el Día del Médico

Noroeste / Redacción

23/10/2020 | 08:45 AM

En el marco del Día del Médico, para lo cual se firmó un decreto y hacerla una fecha de conmemoración oficial, el Gobierno federal entregó hoy 23 de octubre premios y condecoraciones a especialistas destacados.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, se otorgaron dos condecoraciones y 12 premios en materia de salud pública.

"Este año es excepcional porque hemos sido afectados de una pandemia que ha costado vidas, producido mucho dolor, sufrimiento en nuestro pueblo. Es público, notorio el trabajo, la entrega, la manifestación de humanismo de los trabajadores de la salud en nuestro País", dijo el mandatario nacional.

"Se han entregado a esta causa noble de salvar vidas en la pandemia, muchos trabajadores de la salud todavía todavía están ahí, ahora sí que en el frente, en hospitales trabajando a pesar de la fatiga de mucho tiempo salvando vida, a ellos les dedicamos esta ceremonia del Día del Médico, se firmó un decreto para establecerlo legalmente este 23 de octubre como el Día del Médico", indicó.

"Ahora ya es legal, es formal y lo más importante es este reconocimiento del pueblo de México, no es solo un reconocimiento del gobierno, creo que todos los mexicanos estamos muy agradecidos, muy satisfechos con la labor que han hecho los médicos, el sector de la salud, los trabajadores de la salud de México", agregó.

El titular del Poder Ejecutivo federal destacó la entrega del personal de salud frente a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y por cerrar filas con el Gobierno federal.

"Los médicos cierran filas y no hay protestas en las calles de médicos, enfermeras, no hay paros en los hospitales. Todos juntos atendiendo el problema principal que tenemos de salud en la actualidad. Mi reconocimiento amplio, fraterno a todos los médicos, en especial a quienes han estado salvando vidas, enfrentando la pandemia", agregó López Obrador.

El político tabasqueño recordó que México no contaba con un sistema de salud fuerte para enfrentar la pandemia que hasta ayer había dejado un saldo 87 mil 894 personas fallecidas a causa del Covid-19 en el País.

"No teníamos un sector salud fuerte y nos faltaban instalaciones, equipos, no teníamos ventiladores y no teníamos especialistas para enfrentar la pandemia. Se hizo un esfuerzo especial, se destinaron recursos, se reconvirtieron hospitales se contrataron más de 5 mil trabajadores de la salud , se garantizó que ningún infectado, enfermo de Covid se quedara sin ser atendido, sin tener una cama, un médico, una enfermera", insistió el mandatario nacional.

OTORGAN RECONOCIMIENTOS

José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General (CSG), detalló las condecoraciones y reconocimiento que se entregaron a los especialistas en el sector salud.

En el salón Tesorería del Palacio Nacional Recibió el reconocimiento al Mérito Médico, Aura Argentina Erazo Valle Solís, por sus 52 años en el Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE.

Además, recibieron la Condecoración "Eduardo Liceaga" de Ciencias Médicas y Administración Asistencial, Héctor Gerardo Aguirre Gas y Adolfo Chávez Villasana.

Además, el Premio "Doctor Miguel Otero" de Investigación Clínica, fue para Eduardo César Lazcano Ponce; y el Premio "Doctor Gerardo Varela" de Salud Pública, para Simón Barquera Cervera.

Mientras que el Premio "Doctor Manuel Velasco Suárez" en Neurología y Neurocirugía, fue para Francisco Jesús Velasco Campos; y el Premio "Doctor Ramón de la Fuente Muñiz" en el área de Salud Mental, para Martha Patricia Ontiveros Uribe.

También se entregó el Premio "Doctor Miguel Francisco Jiménez" en el Primer Nivel de Atención, a Pedro García Ríos; el Premio "Enfermera Refugio Esteves Reyes" por sus servicios profesionales de enfermería en zonas de conflicto o desastre, a Adrián Gerardo Hernández.

Mientras que el Premio "Enfermera Isabel Cendala y Gómez" de Salud Pública y Enfermería Comunitaria, fue para Justina Sánchez de la Rosa; y el Premio "Auxiliar de Enfermería Lucía Salcido" por trayectoria y trascendente labor en su campo, a María Guadalupe Ignot Onorio.