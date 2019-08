AMLO confía en justicia por caso Rosario Robles, a pesar de que Juez es sobrino de Dolores Padierna

Los abogados anunciaron que presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Federación, en contra de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por su actuar y resoluciones durante las audiencias de la ex funcionaria federal

Noroeste / Redacción

16/08/2019 | 08:56 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado en que la justicia se va a aplicar sin consigna de perjudicar a nadie, ya que, afirmó, en la actualidad nadie quiere retorcer la ley o cometer injusticias.

Esto después de conocerse que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, es sobrino de María de los Dolores Padierna Luna, actual diputada federal por el partido Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena) y vicepresidenta de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

"No quiero opinar porque no quiero entrometerme en este tema que está en manos de autoridades, tengo confianza en que se va a aplicar la ley sin consigna de perjudicar a nadie y buscando que en efecto se haga justicia [...] No veo yo que a estas alturas de un ambiente nuevo alguien quiera retorcer la ley o cometer una injusticia", indicó el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño recordó que la opinión pública está muy al pendiente del actuar del Gobierno y los funcionarios, por lo que no dudarán en aplicar "fuerza" en caso de que alguien falle.

"Hay una voluntad colectiva dispuestos a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello", sostuvo.

Aseguró que el proceso contra María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, está en manos de autoridades, del Poder Judicial de la Federación (PJF).

"Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar", indicó el jueves 15 de agosto la legisladora federal respecto al impartidor de justicia que procesó y dictó prisión preventiva contra Robles Berlanga.

"Es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados", abundó en su cuenta de la red social Twitter, la también fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

"En lo que se refiere a lo personal, respetamos nuestros ámbitos de trabajo. No mezclamos asuntos. Nos une el respeto a la justicia y el amor a México. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos sino que se le debe valorar por su trabajo […] Gracias", acotó la también esposa de René Juvenal Bejarano Martínez.

Los abogados defensores de Robles Berlanga anunciaron el mismo jueves 15 de agosto que, "en breve", presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF), en contra de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, por su actuar y resoluciones durante las audiencias de la ex funcionaria federal.

"Su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación", explicaron a través de un comunicado, los abogados Julio Hernández Barros y Xavier Olea Trueheart.

"Es público y notorio que dicho Juzgador al resolver indebidamente respecto a la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, presumiblemente lo hizo atendiendo a razonamientos políticos y personales, sin respetar criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos", denunciaron los litigantes.

Los abogados de Robles Berlanga reiteraron que continúan en el análisis de los recursos jurídicos a los que recurrirán contra la vinculación a proceso de la ex funcionaria federal, así como contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Estimamos que presentado y tramitado el recurso jurídico correspondiente deberá ser modificada la medida cautelar de prisión preventiva impuesta ilegalmente a nuestra representada y, así, conforme a Derecho pueda enfrentar el proceso penal en libertad", abundaron los abogados defensores en su comunicado.

El pasado martes 13 de agosto, Delgadillo Padierna procesó a Robles Berlanga por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público y le decretó la prisión preventiva justificada por dos meses, al existir el riesgo de fuga, por lo que fue ingresada al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles Berlanga el pasado 8 de agosto, por supuestamente haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, al considerar que fue omisa en la operación de desvíos que llevaron a cabo sus subordinados, cuando ella fungió como titular de la Sedesol y Sedatu, durante el Gobierno de Peña Nieto, en la llamada "Estafa Maestra".

Bejarano Martínez, esposo de Padierna Luna, está ligado históricamente con Carlos Agustín Ahumada Kurtz, empresario de origen argentino, y ex pareja sentimental de Robles Berlanga, quien dio a conocer en marzo de 2004, a raíz de la difusión de una serie de videos donde se le observaba sobornando a servidores públicos, que supuestamente era dinero para el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

En los llamados "Videoescándalos", se observaba a Kurtz Ahumada entregando maletínes o bolsas con fajos de billetes a René Juvenal Bejarano Martínez, entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Además, entregó fajos de billetes a Carlos Ímaz Gispert, ex esposo de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente local del PRD en el Distrito Federal, y en ese momento titular de la Delegación Tlalpan, cargo al que tuvo que renunciar.

Años después, Ahumada Kurtz confesó que las grabaciones hechas en su oficina particular, fueron planeadas cuando llegó a un acuerdo con el entonces senador Diego Fernández de Cevallos y con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para que se dieran a conocer los videos por televisión y conseguir protección por la acusación que tenía en su contra por un fraude por 31 millones de dólares.

El empresario de origen argentino, de 55 años de edad, fue detenido en La Habana por las autoridades cubanas tras un pedido de extradición del Gobierno de México, siendo luego deportado. Sin embargo, el 8 de mayo de 2007, salió libre después de permanecer 8 meses en prisión.