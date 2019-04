AMLO confirma la desapariciÃ³n de las Zonas EconÃ³micas Especiales

AMLO confirma la desaparición de las Zonas Económicas Especiales

El Presidente de la República criticó la iniciativa que se realizó durante el sexenio

Noroeste / Redacción

25/04/2019 | 11:17 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves la desaparición de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que fueron creadas en la administración de Enrique Peña Nieto.

Cuestionado al respecto durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional respondió “sí, totalmente”, sobre la desaparición de este programa que buscaba impulsar la actividad económica en el Sur-Sureste del país.

López Obrador criticó la iniciativa que se realizó durante el sexenio pasado para: Puerto Chiapas, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas, Michoacán; La Unión, Guerrero; Coatzacoalcos, Veracruz; Seybaplaya, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; y Progreso, Yucatán.

“Era supuestamente para ayudar, pero nunca hicieron nada por ayudar. Hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos, no se benefició en nada”, comentó el Presidente.

López Obrador también reiteró que, por los mismos motivos, ayer se desapareció el Consejo de Promoción Turística, y calificó a ambos proyectos como “inventos carísimos”.

“Ayer se canceló lo del Consejo de Fomento al Turismo (sic). Era un barril sin fondo, no se fomentaba el turismo se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades para pagar publicidad en periódicos. Entonces algunos están inconformes, pero ya no hay derroche. ¿No se acuerdan del ProMéxico? Ya no existe tampoco”, abundó el político tabasqueño.

“Todos estos inventos carísimos nos están costando trabajo y también recursos porque había contratos establecidos que tenemos que ir finiquitando poco a poco”, dijo López Obrador.

Según el portal web de la Presidencia de Peña Nieto, las Zonas Económicas Especiales eran áreas delimitadas geográficamente “que ofrecen un entorno de negocios excepcional”.

Además de que “estimulan la inversión y la actividad económica por medio de un atractivo paquete de incentivos; ya sea Fiscales Federales, por ejemplo en materia de IVA, Impuesto Sobre la Renta, cuotas obrero-patronales, capacitación y el establecimiento de un régimen aduanero especial”.

Por su parte, abunda el texto, los gobiernos de estados y municipios otorgarán, de acuerdo con sus capacidades, incentivos en materia de impuesto sobre nómina, predial, entre otras facilidades.

“Otros incentivos, diversos a los fiscales, son los programas de capacitación de la fuerza laboral, el fortalecimiento del capital humano, el impulso al emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. Adicionalmente, la Banca de Desarrollo otorgará financiamiento a las empresas”, se lee en la justificación del proyecto.