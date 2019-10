AMLO confirma liberación en Culiacán de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo

Fue una decisión del gabinete de seguridad que contó con su respaldo, señala

noroeste.com

18/10/2019 | 06:44 AM

Al iniciar su conferencia de prensa matutina de este viernes 18 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los periodistas que no hablaría sobre los hechos acontecidos ayer jueves en Culiacán, Sinaloa.

Sin embargo, al abrirse las preguntas y respuestas, el mandatario nacional confirmó que el Gabinete de Seguridad Federal habría sugerido liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", razón por la cual se habían suscitado enfrentamientos en la capital sinaloense.

Desde Oaxaca, capital del estado homónimo donde realizará una gira todo lo que resta del fin de semana, el mandatario nacional abundó que será Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto al general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Sedena; así como del almirante José Rafael Ojeda Durán, de la Secretaría de Marina (Semar), quienes informen al finalizar la conferencia matutina, respecto a lo que sucedió en Sinaloa.

"Tomaron decisiones, que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación, y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, y se tomó la decisión de proteger la vida, porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente, que las vidas de las personas", dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Ellos tomaron esa decisión, y yo la respaldé. También decirles, que se trató de un operativo, que llevó a cabo el Ejército, a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero como ya lo expliqué, hubo una reacción, muy violenta, y se ponía en riesgo la vida de mucha gente", abundó el presidente de la República.

"[...] esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, es que no se puede apagar con el fuego, esa es la diferencia con lo que han hecho anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Eso les cuesta entender a muchos. Pero la estrategia que se estaba aplicando en gobiernos anteriores convirtió al país en un cementerio", indicó López Obrador.

"No es fácil, no es sencillo, se dejó avanzar mucho el problema. Tenemos que enfrentar dos mafias: la delincuencia de cuello blanco, que se arraigó, también dañina, que estamos combatiendo. Y la delincuencia, llamada organizada, de las mafias", señaló el político tabasqueño.

Ayer, Durazo Montaño informó que a las 15:30 horas de ese día, una patrulla conformada por 30 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraban realizando un patrullaje de rutina, cuando fueron agredidos desde una vivienda ubicada en el sector Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

Según el funcionario federal, el personal que integraba la patrulla repelió la agresión y tomó el control del domicilio particular, localizando en su interior a cuatro ocupantes, entre ellos Ovidio Guzmán Salazar, hijo de "El Chapo", del cual tampoco confirmó su liberación.

"Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda a una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, lo que generó una situación de pánico", dijo Durazo Montaño en un video publicado en la red social Twitter de la SSPC.

"Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la la integridad y la tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Igualmente, tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán, para conducir las acciones correspondientes", indicó el funcionario federal.

Durazo Montaño apareció en el video acompañado del general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Sedena; así como del almirante José Rafael Ojeda Durán, de la Semar; de Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional (GN); y de Audomaro Martínez Zapata, director general del Centro Nacional de Inteligencia.