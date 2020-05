AMLO confirma que Elektra sigue operando, 'pero solo en lo esencial'; agradece a Coppel

El Mandatario nacional asegura que los dueños le mandaron una carta en donde aseguran que cumplen con el cierre de establecimientos, aunque cuestionan algunas medidas aplicadas

Noroeste / Redacción

11/05/2020 | 10:22 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ha ido disminuyendo el número de empresarios que no ha cumplido con cerrar establecimientos que son considerados no esenciales, mismo que pasó del 13 al 5 por ciento.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional aseguró que los dueños de las tiendas Elektra le mandaron una carta en donde aseguran que están cumpliendo con el cierre de establecimientos, aunque cuestionaron algunas de las medidas aplicadas.

"Esta semana se logró que las tiendas Elektra se cierren, esto fue una decisión de los directivos de la empresa. Me mandaron un escrito, una carta, dando a conocer sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado", detalló el político tabasqueño.

"Ellos tienen su concepción de cómo se está llevando nuestra estrategia, son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir, que es parte de la democracia, deciden hacer caso y cerrar sus tiendas. Dejar solo lo que es esencial, como lo establece el decreto, es decir, lo que se considera básico o indispensable", dijo el Presidente.

"Agradezco esta actitud, igual que Coppel, ya están cumpliendo en mantener cerradas las tiendas", aseveró el titular del Poder Ejecutivo federal, quien añadió que en el país se tuvo una buena respuesta para la medida de quedarse en casa, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, en donde se tuvo que usar medidas coercitivas.

Luisa María Alcalde Luján, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que le 95 por ciento de las empresas y negocios han cumplido con las medidas de emergencia sanitaria ante la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Entre las compañías que no cerraron se encuentra la fábrica de bicicletas Benotto, en la Ciudad de México, que, además de seguir operando, los responsables de la planta trataron de evitar la inspección e, incluso, se encontró a trabajadores escondidos.

Además continúan sus operaciones el concesionario de autos Autouno, en Chilpancingo, Guerrero, así como algunas tiendas de OfficeMax en Jalisco y Michoacán, o Bloquera Moderna, en Mexicali, Baja California. El 28 por ciento de las empresas que no han cerrado la cortina son concesionarios de automóviles, el 21 por ciento son tiendas departamentales y 19 por ciento son de comercio de productos no esenciales.

Grupo Elektra "sostiene una disputa jurídica desde hace un mes para no cerrar sus puertas", a pesar de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Según lo reportó el diario Reforma, el 3 de mayo, la cadena comercial de la empresa de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentó un amparo contra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal, para impugnar "el cierre de actividades de la empresa".

Según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), citados por el rotativo de circulación nacional, "en el último mes [Elektra] ha interpuesto amparos en varias ciudades del país, para mantener abiertas sus sucursales, cuestionando la constitucionalidad de las medidas gubernamentales frente a la emergencia sanitaria".

Grupo Elektra informó el 4 de mayo que sus más de 7 mil tiendas en México, Centro y Sudamérica, continuarán operando para ofrecer "sus productos y servicios esenciales", asegurando que sus sucursales y oficinas "cumplen con todas las medidas de protección e higiene" dictadas por las autoridades nacionales e internacionales ante el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

"Para garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores y clientes, en el 100% de las sucursales y oficinas de Elektra se cumplen con todas las medidas de protección e higiene dictadas por la Secretaría de Salud [SSa] y a la Organización Mundial de la Salud [OMS]", señaló Grupo Elektra a través de un comunicado.

"La mayoría de los mexicanos viven al día y no cuentan con el privilegio de acceder a las compras por internet ni la facilidad que brindan las tarjetas de crédito; Elektra está para quienes requieren de productos y servicios necesarios durante la emergencia [...] Por ellos mantenemos nuestras puertas abiertas; con responsabilidad, continuaremos reforzando y atendiendo las disposiciones de las autoridades", expuso.

La tienda propiedad de Ricardo Salinas Pliego, agregó que en pleno cumplimiento de las disposiciones del Consejo de Salubridad General, Elektra continúa ofreciendo productos y servicios esenciales para que la población haga frente a la emergencia.

Entre ellos: transmisión y recepción de remesas; venta de productos de telefónicos; venta de productos "de primera necesidad" (refrigeradores, hornos de microondas y estufas); así como los elementos necesarios en un hogar para poder cumplir con el confinamiento derivado de la crisis sanitaria; Equipos de cómputo y televisiones; y motocicletas, que permiten la "entrega a domicilio de alimentos, medicamentos, materiales de curación y más".

Aunque no especificó cuáles eran, Grupo Elektra afirmó que el resto de sus artículos no esenciales, no están a la venta y se encuentran acordonados, tal "como ha sido verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)".

Asimismo, la tienda departamental y de servicios, indicó que en sus tiendas se cumple con todas las medidas de protección y seguridad necesarias, tales como distanciamiento de más de 1.5 metros entre personal y clientes, con marcaje en suelo, con líneas no mayores a diez personas.

Además, Grupo Elektra aseguró que brinda atención especializada a grupos vulnerables, exige el uso forzoso de cubre bocas, así como dispositivos de gel desinfectante antibacterial, evitando las aglomeraciones superiores a 50 personas por tienda.

Según el último informe financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Elektra reportó en el apartado de "Contingencias Fiscales" que enfrenta siete juicios por adeudos de créditos fiscales por más de 32 mil 460 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismos que litiga actualmente en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este mismo día, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que las tiendas Elektra era una de las empresas que se niega a cumplir con las medidas recomendadas por el Gobierno Federal para evitar los contagios de coronavirus en el país, pese a no estar en sectores esenciales de la economía.

La funcionaria federal indicó que Elektra tiene a más de 10 mil trabajadores en todo el país. Asimismo, señaló que los lugares en donde detectaron que la empresa de Grupo Salinas no cumple con el cierre de sus sucursales, están en Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Edomex, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Además, la sede ubicada en Insurgentes Sur 3579, en Tlalpan, en la capital de la República.

Grupo Salinas es una conglomerado de empresas (entre ellas Banco Azteca, TV Azteca y Total Play), que tiene más de 70 mil trabajadores que han seguido laborando a pesar de la entrada de la Fase 3 de la epidemia en México, decretada por las autoridades federales el 22 de abril.

Un día después de que se decretara la emergencia sanitaria el 30 de marzo y se hiciera un llamamiento masivo a la población, así como a todos los sectores productivos a quedarse en casa, los trabajadores del Grupo Salinas recibieron un mensaje que sonaba a advertencia en la bandeja de entrada de su correo electrónico laboral. "México nos necesita", se leía en el comunicado firmado por Salinas Pliego.

Antes, el 17 de abril, Javier Alatorre Soria, conductor estelar de la la cadena de televisión del Grupo (TV Azteca, con una audiencia de 92 millones de espectadores al mes, según sus propias cuentas), instó en el noticiero nocturno a no seguir a las recomendaciones del Gobierno federal.

"Ya no le hagan caso a [Hugo] López-Gatell [Ramírez]. Sus cifras se volvieron irrelevantes", señaló en el noticiero sobre las ruedas de prensa respecto al ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, que ejerce de portavoz del Gobierno de México ante el coronavirus.

Tras la polémica por las declaraciones, de la que opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin desdecirse de ellas, el lunes 21 de abril, Alatorre Soria entrevistó para su noticiero nocturno a López-Gatell Ramírez, en la cual no se proporcionó ninguna explicación, ni del presentador, ni de la cadena.