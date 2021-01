AMLO confirma que los organismos autónomos sí se van a revisar. Los ve inútiles y caros

Respecto a la reforma a los organismos autónomos, el mandatario nacional afirmó que se hará 'un análisis minucioso de lo que más conviene, desde luego, garantizando la transparencia porque es una regla de oro de la democracia'

08/01/2021 | 08:30 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí se revisarán todos los organismos autónomos que paga el Estado porque son caros y además no han operado “a favor del pueblo”.

El jueves, distintas organizaciones, como Artículo 19, advirtieron que la reforma preparada por el mandatario para que las dependencias federales absorban esos organismos representaba un riesgo para la transparencia y el buen Gobierno.

Eso no lo cree López Obrador.

“Vamos a hacer un análisis minucioso de lo que más conviene, desde luego, garantizando la transparencia porque es una regla de oro de la democracia. No significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático creado con ese propósito. Se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia”.

Durante su conferencia de prensa matutina, consideró que “se reservaban los asuntos que no le convenían a las dependencias. Es decir, no les convenía que se supiera, que se dieran a conocer documentos, papeles. No había transparencia”.

El Jefe del Ejecutivo federal recordó que cuando se inauguró el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el Gobierno de Vicente Fox, “se decidió mantener bajo reserva las condonaciones de los pagos de impuestos de las grandes empresas”.

“Esa fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia. Otra decisión significativa es que el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron. No se transparentó. Y esta fue una decisión aunque sea paradójico, contradictorio, del Instituto de la Transparencia”, señaló.

Desde Palacio Nacional celebró que “ya se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon en el periodo neoliberal para aparentar que iba a haber transparencia, que se iba a combatir la corrupción, que ya no iba a haber monopolio, cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información”.

“Son como tapaderas. Son como organismos alcahuetes. […]. Para eso se crearon y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos. El Instituto de Transparencia como mil millones. Este otro Instituto de las Telecomunicaciones, mil 500 millones y van a ver cuando presentemos toda la estructura, todos los órganos que crearon”.

Además, el tabasqueño subrayó que busca ahorrar para que todo lo que se obtenga “se le destine al pueblo, se utilice para el desarrollo”, a fin de que “no tengamos que aumentar la deuda, cobrar más impuestos, que no tengamos que decretar ‘gasolinazos’. ¿Cómo le hacemos? Ahorrando, actuando con eficiencia en la administración pública”.

“Vamos a revisar todo y los legisladores van a decidir. Esto no significa que se van a permitir los monopolios y que se van a quedar los trabajadores sin empleo. A todos se les va a garantizar su trabajo, pero vamos a buscar la forma de hacer eficiente y no onerosa o costosa la administración pública”, agregó.

Por otra parte, el Presidente explicó que el INAI podría adherirse a la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde se podría garantizar la transparencia “fast track” para que “se esté obligado en 72 horas a entregar la información”.

“Transparencia completa, y que el funcionario que no entregue tiempo, sea sancionado. Pero eso lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, o en cada dependencia, o buscar un mecanismo para sancionar al funcionario que no entregue la información”, detalló.

Ayer, López Obrador informó que su Gabinete ya prepara una reforma administrativa para que algunos organismos autónomos sean absorbidos por dependencias de Gobierno.

Como parte de su política de austeridad, el mandatario federal criticó que existan varios organismos autónomos sobre temas que podrían ser atendidos por los mecanismos con los que cuenta el Gobierno.

Adelantó que el próximo lunes 11 de enero sostendrá una reunión con su Gabinete, en la que presentará la propuesta sobre la absorción de los organismos y que se elabore un plan detallado para llevar a cabo dicha acción.

“Tengo una reunión de Gabinete el lunes, porque voy a presentarles la propuesta para que cada Secretaría elabore un plan y, ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales y que haya debate como fue con los fideicomisos”, indicó.