AMLO continúa con cuadro leve de Covid-19; este domingo cumple la mitad de su aislamiento, informa Salud

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció ayer en un video en el Palacio Nacional, desde donde agradeció los gestos de cariño y disipó rumores sobre su salud

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con un cuadro leve de COVID-19, cuando está a punto de cumplir la mitad del aislamiento.

“Sobre el estado de salud del ciudadano Presidente de la República, continuamos, afortunadamente, con un cuadro bastante leve. Es un hombre que ayer (viernes) se presentó públicamente, en un video que él mismo publicó en sus redes, y que pusimos en la conferencia”, dijo esta tarde Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud del Gobierno de México.

“Es un hombre que está presentando un cuadro leve. Hay mucha alegría y esperanza de recuperarse. Mañana (domingo) se cumple la mitad de su periodo de aislamiento. Sigue con el cuadro leve. Son 14 días de aislamiento”, añadió el funcionario durante la conferencia vespertina en el Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció el viernes en un video en el Palacio Nacional, desde donde agradeció los gestos de cariño y disipó rumores sobre su salud.

“He estado trabajando, he estado pendiente de todos los asuntos públicos, y muy pendiente en particular de la pandemia. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla”, dijo el mandatario mexicano.

AMLO reaparece en video para frenar rumores sobre su salud

“Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Primero agradecerles por todas la muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios, colegas del mundo, que me hablaron, que me enviaron mensajes, representantes del sector empresarial de México, de los obreros, de la academia, amigos, hasta adversarios políticos, les agradezco mucho por la manera en que se expresan por mi enfermedad, por mi contagio, todavía tengo COVID, pero los médicos dicen que está pasando la etapa crítica”, añadió durante la transmisión.

“Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé para comunicarme con ustedes, pero en estos días no he estado así”, apuntó.

El mandatario señaló “que se mantendrá la estrategia que consiste en que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos y enfermeras y equipos, y que no falten los medicamentos, que se atienda a todos. No nos han rebasado las circunstancias. Hemos estado resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, porque al final eso es lo más importante, lo que va a podernos darnos seguridad de que esta pandemia no seguirá causando daños. Me he dedicado a eso. Hablé con el Presidente Putin y nos ofreció mandarnos vacunas Sputnik, que es una vacuna que ellos están produciendo. Van a llegar esas vacunas en poco tiempo”.

“Conseguimos vacunas de AstraZeneca, además del convenio que tenemos. Se están elaborando las vacunas, se están envasando aquí en México. Vamos a traer de la India. Vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil dosis, igual que la Sputnik. Ya establecimos comunicación con Pfizer. No sé si alcance a comentarles que hablé con el gerente de Pfizer, se portó muy bien y se comprometieron a adelantarnos las entregas, porque se habían retrasado, ahí van a ser como un millón 500 mil dosis. También el mecanismo que creó la ONU nos ha garantizado que para febrero vamos a contar con un millón 800 mil dosis, a eso hay que agregar que vamos a tener para febrero la vacuna CanSino, de laboratorios de China”, expuso.

“Vamos a tener para febrero cerca de 6 millones de dosis de vacunas, y en marzo vamos, sin ningún problema a contar con el doble, 12 millones de dosis. Para finales de marzo podríamos tener ya vacunados, ya con primera dosis a todos los adultos mayores en nuestro país. Tenemos que darle preferencia a los adultos mayores porque está demostrado que si vacunamos a los adultos mayores, se reduce la mortalidad de COVID hasta en un 80 por ciento”, agregó.

Desde el domingo pasado, cuando se anunció que el Presidente estaba contagiado con la COVID-19, López Obrador ha estado confinado en el departamento que habita en Palacio Nacional.