AMLO contradice a Arturo Herrera: si por cubrebocas se diera reactivación económica, me lo pongo

El titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que los mexicanos ya son mayores de edad y saben actuar con responsabilidad, como es guardar la sana distancia para no contagiarnos del virus

Noroeste / Redacción

22/07/2020 | 09:36 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, quien ayer afirmó que el uso del cubrebocas reactivará la economía.

"Si fuese una opción para la recuperación económica, me lo pongo de inmediato, pero no es así", señaló el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina y ante el propio Herrera Gutiérrez, de quien incluso dijo que "no creo que haya dicho eso".

"Creo que está muy desproporcionado, si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía pues me lo pongo de inmediato. Pero no es así, yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos, no creo que haya dicho eso", indicó López Obrador.

El titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que los mexicanos ya son mayores de edad y saben actuar con responsabilidad, como es guardar la sana distancia para no contagiarnos del virus. "No es el cubrebocas solamente", insistió.

"Un periódico que no voy a mencionar [Reforma], que pone al Presidente Donald Trump sin cubrebocas y tantos muertos en Estados Unidos; [Jair] Bolsonaro en Brasil, tantos muertos; y al Presidente de México, tantos muertos, y ponen a otros con cubrebocas, con menos fallecidos en sus países", agregó el político tabasqueño.

"Como si ello tuviera una relación, pero no se toma en cuenta la relación de cada país, es muy feo, de mal gusto cuando se trata de comparaciones. En proporción a nuestra población, lo nuestro se ha ido superando con el apoyo de la gente", dijo el mandatario nacional, quien sólo ha usado el cubrebocas una vez desde el inicio de la pandemia.

Esto sucedió cuando López Obrador abordó el 7 de julio el avión en el que viajó en vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, rumbo a Washington, en Estados Unidos, para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Donald Trump.

En su turno, Herrera respondió que utilizó una "analogía" para decir que nos vamos a organizar en escenarios distintos para enfrentar la pandemia del coronavirus, ya que se tendrían que tomar medidas sanitarias para no afectar a la planta productiva.

"Lo utilicé como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener medidas de cuidado y la economía va a tener que trabajar en otras circunstancias, era en un foro de Canacintra, se tendrá que marcar distancias en las cadenas de producción con la utilización de caretas y cubrebocas, y en una narrativa para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos el regreso a una normalidad y a una recuperación", explicó el titular de la SHCP.

"Como el Presidente señaló, ya están empezándose a recuperar empleos en la industria de la construcción, hay recuperados más de 100 mil empleos, casi 140 mil empleos, pero están regresando a trabajar en condiciones distintas y esas condiciones implican medidas de sanidad y de cuidado, algunas de ellas pueden ser los cubrebocas, aquí traigo el mío", abundó Herrera Gutiérrez.

Ayer el titular de la SHCP aseguró que para reactivar la economía se tendrá que aprender a convivir con el Covid-19 para no detener las actividades productivas, y en este proceso, según afirmó, el cubrebocas es uno de los elementos que permitirá relanzar con más éxito el Producto Interno Bruto del país.

Luego de salir positivo al Covid-19 hace algunas semanas, Herrera Gutiérrez precisó que la forma más viable de salir de la pandemia en México es con una vacuna, por lo que se tendrá que aprender a convivir con el virus, por lo menos un año más.

El funcionario federal refirió que es importante aprender a sobrellevar la crisis sanitaria, sobre todo para continuar con reuniones de trabajo, pero siempre con el uso de caretas o un cubrebocas, tal y como lo ha señalado la Secretaría de Salud (SSa), además de la Sana Distancia.

"Pero es esto [cubrebocas] es uno de los elementos más importantes para protegernos, va a ser uno de los elementos que permita relanzar con más éxito la economía. Vamos a tener que trabajar en condiciones difíciles, vamos a tener que adaptarnos", dijo.

Durante un foro virtual con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Herrera Gutiérrez señaló que lo peor que le puede pasar a una economía en estos momentos de crisis es volver a cerrar por un rebrote, por lo que la recuperación en México será "extremadamente cuidadosa".

El titular de la SHCP aclaró que decidieron reabrir algunas industrias en junio pasado, pensando en la protección de la economía y los trabajadores. Así, puntualizó que a la fecha se han recuperado 124 mil 555 empleos, de los 270 mil que se habían perdido en la industria de la construcción.

"En la industria de la transformación en las últimas cuatro semanas se han recuperado 32 mil 32 plazas, lo mismo en servicios, con más de 9 mil plazas", sin embargo, a pesar de esta recuperación se detectaron que la reactivación es más lenta del ritmo que tuvo el desplome de la economía, dijo el funcionario federal.

Herrera Gutiérrez insistió que la economía se levantará en "forma de palomita", y afirmó que se enfocarán en el aprovechamiento de los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), construyendo lazos con el sector privado nacional e internacional; y adelantando presupuesto a obras de infraestructura.