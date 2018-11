AMLO convoca a crear nuevo código moral, para un País donde se normalizó la corrupción

No es un intento por normar la vida privada, no es un pretexto para construir un modelo autoritario de gobierno, no se obligará ni impondrá nada a nadie, no es catequismo, no son mandamientos ciudadanos, dicen

Sinembargo.MX

26/11/2018 | 11:42 AM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo)._ El equipo de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, presentó este día la convocatoria para elaborar una cartilla a la que llaman “Constitución Moral”, basada en una idea del prolífico pensador y escritor mexicano Alfonso Reyes. Esta cartilla pretende establecer nuevos códigos éticos y morales para los mexicanos, partiendo de la idea de que el País entró en una decadencia desde hace algunos años y ésta se traduce en “la normalización” de ciertas prácticas como la corrupción. “La Constitución Moral no es jurídica, no es un intento por normar la vida privada, no es un pretexto para construir un modelo autoritario de Gobierno, no se obligará ni impondrá nada a nadie, no es catequismo, no son mandamientos ciudadanos”, dijo Verónica Velasco, parte de este equipo, durante la presentación de la convocatoria de la Constitución Moral. El Presidente electo detalló que la transformación requiere de avanzar en lo material y fortalecer valores morales y espirituales. “Lo que nos ha salvado siempre ha sido nuestra cultura o nuestras culturas frente a epidemias, inundaciones, terremotos, corrupción, malos gobiernos, siempre es la cultura de nuestro pueblo la que nos ha sacado adelante, es la que nos salva”. Andrés Manuel dijo que hay que empezar a diferenciar entre educación y cultura. “La cultura es lo más profundo, y es lo que se mantiene en las comunidades, en los pueblos indígenas, y en particular en Oaxaca”, ejemplificó y destacó que en ese estado se respeta a la naturaleza, a los niños, a los adultos y se práctica la ayuda mutua. También presumió que en esa entidad hay funcionarios que incluso trabajan sin recibir sueldo, que comienzan desde jóvenes y luego cuando llegan a ser presidentes municipales, trabajan sin paga porque “ese es su máximo orgullo, porque cuentan con el respeto de toda la comunidad”. Velasco dijo que es muy importante pasar de “un modelo en el que no se nos veía ni se nos escuchaba a otro que recupere el sentido de la ciudadanía y la democracia”. También consideró que los lastres que anclan a México al subdesarrollo son “la deshonestidad, la corrupción y la violencia”. Y por ello consideró que los servidores públicos que acompañarán al Presidente electo serán los que tengan que poner el ejemplo. Sin embargo, agregó, “la práctica de principios éticos y de valores corresponde también al sector privado, sindicatos y a la sociedad en general”. Verónica Velasco indicó que se buscará reunir “un catálogo de principios y valores morales que nos oriente e inspire para elaborar la estima social que tanto han mancillado los políticos corruptos”. “La propuesta del nombre también se va a someter a consulta para no imponer nada. Queremos que de acuerdo con la convocatoria, en las mesas, en el debate y en el Congreso se decida sobre cómo vamos a llamar a este documento”, dijo en su intervención López Obrador. “Hay quienes piensan que tiene que ver con lo religioso, con lo personal, que esto es una invasión a nuestra intimidad, pero como ha quedado de manifiesto desde hace mucho tiempo, desde los Griegos, es muy importante la moral. La política es un imperativo ético y se tiene que pensar la necesidad, el fortalecimiento de valores”, añadió. El pasado 15 de noviembre, acompañado de Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Jesús Ramírez Cuevas, López Obrador explicó que que es necesaria esta constitución porque se “necesitan valores” en México. “Queremos exaltar los valores, para que de esta manera si podamos llevar a cabo la cuarta transformación del país”, indicó Andrés Manuel. Agregó que, más allá de las acciones que emprenderá el nuevo gobierno en el ámbito económico, “necesitamos fortalecer valores, y en nuestro país hay una gran riqueza en valores, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces los queremos exaltar, ponerlos por delante, por encima de todo para que de esta manera sí podamos llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país”. #Constitución moral

#Corrupción

#México

#Construcción de ciudadanía

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente