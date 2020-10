AMLO critica la intromisión de la DEA en México, y pide autocrítica. Hacían lo que querían, dice

“¿Por qué sólo se acusa, se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda toda la intromisión de esas agencias en México”, cuestionó hoy López Obrador desde Oaxaca.

Ciudad de México, octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la intromisión de agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos en México y pidió que hagan una autocrítica sobre su actuación en el país, esto a dos días de la detención del General Salvador Cienfuegos por presuntos nexos con el narcotráfico.

El mandatario opinó que la DEA debería informar sobre su actuar en los casos que Estados Unidos mantiene contra el exsecretario de la Defensa Nacional y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

“Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario del sexenio pasado. ¿Y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la instrucción de las armas en el operativo De Rápido y Furioso, que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos?”, dijo a medios desde Tapanatepec, Oaxaca.

El Presidente aseguró que agencias de Estados Unidos operaban en México sin restricciones, con autorización del Gobierno, por lo que llamó a que hagan una reflexión sobre su labor en el país.

“¿Por qué sólo se acusa, se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda toda la intromisión de esas agencias en México, porque sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían”, expuso.

El mandatario insistió en que no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que correspondan al país. “Nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencias”, dijo.

Sin embargo, agradeció el apoyo que su homónimo estadounidense, Donald Trump, le ofrece en materia de seguridad.

“Le agradezco al Presidente Donald Truump porque cuando hemos tenido problemas difíciles. Me ha hablado para decirme te envío ayuda, les apoyamos y le he dicho gracias. (…) Claro, él no hace el plan de quererse meter a México, de mandar en México, lo hace para ayudar, para cooperar, pero es importante decir que México es un país independiente, soberano”, agregó.

NO ES JUSTO CULPAR A TODO EL EJERCITO: AMLO

Antes, el Presidente defendió a la Secretaría de Defensa (Sedena), dijo que no se puede juzgar por el comportamiento de una sola persona.

“No es justo culpar a toda la oficialía del Ejército de estar involucrada con este caso, repito, si es que se demuestra que él Secretario está involucrado. Aun en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo el General Secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa”, dijo el mandatario luego de un evento en el estado de Oaxaca.

Destacó que antes de llevar a cabo alguna limpia en la institución se debe esperar a saber si Cienfuegos es culpable de los cargos que señalan en Estados Unidos, pero advirtió que se aplicará la justicia en caso de que hubiera cómplices.

“Se tiene que cumplir con la ley. No debe haber impunidad. Nosotros no vamos a proteger a nadie”, señaló López Obrador.

La “Operación Padrino”, como bautizó la DEA a la investigación contra Salvador Cienfuegos, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del General retirado en Estados Unidos.

Cienfuegos fue acusado el viernes de narcotráfico y blanqueo de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Los crímenes, según la acusación, se habrían cometido hace tres años, de 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

La audiencia de presentación de Cienfuegos ante la justicia estadounidense arrancó a las 15:00 hora local y duró cinco minutos.

En ese corto tiempo, el exsecretario confirmó que había leído y entendido los cuatro cargos que enfrenta. Cienfuegos permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles por lo menos hasta la próxima audiencia, que se celebrará el martes a las 13.00 hora local.

