AMLO da banderazo del primer tramo del Tren Maya en Quintana Roo

El mandatario señaló que la obra, considerada como uno de sus proyectos prioritarios, unirá a la zona Maya del sur del país, y se convertirá en un detonante de empleos para la región

Sinembargo.MX

Ciudad de México._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a las obras de construcción del Tren Maya, en el tramo de Izamal a Cancún, Quintana Roo.

El mandatario señaló que la obra, considerada como uno de sus proyectos prioritarios, unirá a la zona Maya del sur del país, y se convertirá en un detonante de empleos para la región.

López Obrador destacó el trabajo que la constructora ICA realizará en la zona, y dijo que una vez que la obra se inaugurada, la placa conmemorativa incluirá el nombre de la empresa.

“Este tramo de Izamal a Cancún fue concesioardo a la empresa ICA, que a su vez tiene, desde hace años, la concesión de esta autopista. Esto nos ayuda mucho porque se tiene el derecho de vía, de modo que se está iniciando, desde ahora, el trabajo de construcción en este tramo. Es un contrato de alrededor de 27 mil millones de pesos para este tramo”, dijo.

El Presidente destacó que los 27 mil millones de pesos para este tramo saldrán, en su totalidad, del presupuesto federal, y no de deuda contraída.

“No hablemos del costo estimado de todo el tren, sólo de los 27 mil millones de este tramo. Llevaba mucho tiempo que no se invertía tanto dinero del presupuesto, dinero del pueblo, del presupuesto federal, no deuda, dinero que se ha obtenido con la nueva política que estamos llevando a cabo, de no permitir la corrupción y de cuidar el presupuesto, de hacer un Gobierno austero, sin lujos. Todo lo que ahorramos es para este tipo de obras”, apuntó.

A la par, dijo que no se aceptarán ampliaciones de presupuesto ni de tiempo para la terminación del primer tramo de la obra.

“Esto va a ayudar mucho y estamos seguros que ICA va a cumplir en presupuesto, porque ya no hay ampliación, no es de que hicimos mal los cálculos y necesitamos ampliación del presupuesto, es precio alzado. Y lo mismo en el tiempo, tiene que estar terminado en 28 meses. Tenemos que terminar en tiempo y presupuesto”, aseveró.

López Obrador destacó que terminar la obra bajo los parámetros establecidos es posible, y como ejemplo puso la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, Estado de México.

El mandatario destacó que dicha obra se inaugurará en marzo de 2020, se ahorrarán 220 mil millones de pesos, ya que el aeródromo costará 80 mil millones de pesos.

"Yo creo que una empresa como ICA, con su tradición, con sus buenas obras, va a estar a la altura de las circunstancias”, agregó.

Por otro lado, el Gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, destacó que el Tren Mayo representará el inicio de un nuevo paradigma.

”El Tren Maya es mucho más que una obra de infraestructura, en realidad representa un nuevo paradigma, un paradigma de integración económica, desarrollo regional y equidad social”, apuntó.