AMLO da discurso de 3 minutos en Tamaulipas; Ya parece mitin, dijo Gobernador [VIDEO]

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acortó este jueves la inauguración de obras de mejoramiento urbano en la colonia Solidadaridad, de Matamoros, Tamaulipas, ya que la población no guardó sana distancia y parecía "mitin", según lo dijo el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al inicio de su intervención.

En uno de sus discursos más breves, que duró 3 minutos y 20 segundos, el mandatario nacional pidió "con todo respeto" a los presentes en el evento, que se fueran retirando, ya que la salud es primero y "tenemos que cuidarnos todos" ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

Los asistentes se colocaron atrás de las vallas metálicas -que tradicionalmente se colocan en los eventos— portando mantas, altavoces y gritando “es un honor estar con Obrador”.

Sin embargo, desde el templete, el político tabasqueño se dijo "apenado" por el evento en el que se entregaban 45 obras de mejoramiento urbano y mil 214 viviendas para la gente humilde, con una inversión de 482 millones de pesos.

"Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando, se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero, yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar pero tenemos todo el tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando", señaló López Obrador mientras se oían gritos y porras.

"Guarden distancia, tenemos que seguirnos cuidando, ya me voy pero voy a regresar pronto con ustedes, quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarles fotos porque les quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo de México, pero no lo podemos hacer todavía, no podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia, porque tenemos que cuidar nuestra salud, un abrazo virtual", dijo el Presidente mientras simulaba dar un abrazo.

Al término del evento, el titular del Poder Ejecutivo federal se dirigió al municipio fronterizo de Reynosa, en donde como parte de su gira por Tamaulipas, inaugurará la Unidad de Medicina Familiar número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.