AMLO debe llamar a la unidad, considera periodista Katia D'Artigues

El discurso de Andrés Manuel López Obrador no es el de un Presidente de todos los mexicanos, refiere la periodista

Claudia Beltrán

El discurso de Andrés Manuel López Obrador no es el de un Presidente de todos los mexicanos, consideró Katia D'Artigues Beauregard.

Entrevistada previo a participar en un panel, la periodista y columnista mencionó que el Presidente electo no es un ciudadano cualquiera y debe llamar a la unidad.

"No es lo mismo la libertad de expresión de un Presidente, que de alguien que quiera hacerle una crítica al poder, entonces hay muchas situaciones de retos que vamos a ver qué pasa", mencionó.

A menos de un mes de que López Obrador rinda protesta como Presidente de México, D'Artigues menciona tener muchas dudas.

Sin embargo, cree se podrían dar pasos significativos sobre cómo se transparentan los recursos públicos dados a los medios de comunicación.

Por lo menos, continuó, ese fue el discurso de Morena contra la famosa Ley Chayote antes de que llegaran al poder.

Ahora que están en el poder, le gustaría ver una iniciativa importante para transparentarla, para que se dé por criterios de circulación, por compromiso con la verdad, por periodismo de investigación, por seriedad.

La periodista comentó que López Obrador ya anunció un recorte del 50 por ciento de los recursos a medios, y eso va a reconfigurar el panorama de muchos medios en México.

Esto va a contribuir a hacer una poda, prosiguió.

Los periodistas tendrán que comprometerse más a buscar a sus lectores, indicó.

D'Artigues Beauregard agregó le preocupan muchos brotes de críticas y como ejemplo citó la que se registró por la portada de la revista Proceso.

Cree que Proceso cometió un error al no atribuir en la portada que era una entrevista con Diego Valadés, y ante ello, hubo una reacción del Presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Además de ellos dos, hubo muchas personas que apoyaron al Presidente, incluso se creó el hashtag Amlo no está solo, como si Proceso únicamente hicieron eso con López Obrador, detalló.

"Esta cosa, la libertad de expresión es de ida y vuelta, sin dudarlo, pero me parece que también un Presidente de la República pues no es un ciudadano cualquiera, debe llamar a la unidad".

Espera de López Obrador un gobierno con mucho diálogo y si no, habrá qué ver qué pasa con la Ley de Medios, que eso va a hacer determinante.

Explicó que en las redes sociales hay una polarización, exacerbación del discurso.

Se está en un momento muy polarizante, donde hay mucho enojo, pareciera que la campaña no ha terminado en muchos sentidos, manifestó.

"Eso me preocupa pero sí, sin duda López Obrador no es un ciudadano cualquiera, es el Presidente de todos los mexicanos y me parece que su discurso aun no es de un Presidente de todos los mexicanos, es un Presidente electo aún".

Consideró que a López Obrador sí le va a costar trabajo, después de tantos años de oposición, cambiar de papel y no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana, pero tendrá que hacerlo.

Los periodistas deberán seguir, no claudicar, ser muy claros, objetivos y cada vez que se haga una crítica, sustentarla lo más posible.

La izquierda ha sido muy atacada durante muchos años, le ha costado mucho trabajo llegar al poder y está con un poco de reacción, dijo.

"Pero van a hacer gobierno y los periodistas pues nomás tenemos que ser libres, sustentar lo que decimos, hacer nuestro trabajo lo más posible, pero en ningún momento coartar la libertad de prensa, ni parar las cosas que queremos decir, pues por este miedo a la crítica de poder", añadió.