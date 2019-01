AMLO debe visitar el Valle devastado, no el CIP TeacapÃ¡n, piden productores y comerciantes

AMLO debe visitar el Valle devastado, no el CIP Teacapán, piden productores y comerciantes

Ante la falta de apoyos, advierten con ejercer movilizaciones como medida de presión a las autoridades

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Presidente necesita visitar el valle de Escuinapa, para que se percate del desastre que dejó a su paso el Huracán Willa, en lugar de acudir al Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, expresó Francisco Pimentel, comerciante.

Y ante la falta de apoyos de los gobiernos federal, municipal y estatal, habrá movilizaciones, aseguró

"Nos decepciona saber que el Presidente Andrés Manuel López Obrador viene al CIP y a la Presa Santa María, mientras el Valle está moribundo ¿a dónde van los atropellados? A urgencias ¿no? Así estamos, en emergencia, moribundos", dijo.

Después del Huracán Willa las empresas y campos que dan cientos de empleos y vida al municipio, están desiertos o en chatarra, lo poco sembrado está con deudas que ponen en riesgo sus tierras.

En reunión, los productores y empresarios de Celaya, Isla del Bosque, Palmito del Verde y Cristo Rey, manifestaron que urge que el Presidente de la República esté en esa "zona cero", donde Willa acabó con el trabajo y patrimonio de décadas y familias.

Que desde el desastre todo ha quedado en reuniones vanas con autoridades, con censos hechos al "vapor" que no reflejan la realidad de lo que están viviendo en esa zona, de que la gente ya tiene estragos por no tener empleo ni con qué subsistir ante las necesidades propias y de sus familias explicó.

"El censo que se hizo para el superdelegado federal, fue de pisa y corre, de dos horas, no era suficiente, ni siquiera se puede llamar censo", dijo Alan Saldaña.

Desde Willa, la desesperación de los productores, de los empacadores y de los propios trabajadores, solo ha quedado en palabras al aire en las reuniones, sin sentido, pues los apoyos no han llegado, ni tampoco la reestructuración de créditos que permitan que se vuelva a trabajar las tierras, algunas de estas parcelas ya las ha recogido el banco o las financieras, expuso.

"Sí nos escuchan, pero no nos entienden, no nos entienden porque la autoridad no vive de esto, no genera los empleos, ellos reciben su sueldo, sin problema", dijo José Luis Bedolla.

"Quieren que les aplaudamos cuando están con nosotros sentados un domingo, cuando es su trabajo", dijo Raymundo Ramírez.

Señalaron que no quieren un espacio a puerta cerrada con AMLO, sino que sepa exactamente lo que ocurre en el Valle, que está en emergencia y que urge que se aterricen los apoyos y la atención que simplemente no se ha dado.

Manifestaron que con todas las pérdidas que han tenido, no pueden perder más y esta semana tendrán una primera movilización social que podría ser la toma de carreteras.