AMLO decreta extinguir fideicomisos públicos sin estructura orgánica

El propósito del decreto es que la Administración Pública Federal se conduzca con Austeridad Republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados

Carlos Álvarez

03/04/2020 | 08:40 AM

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó mediante decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la extinción de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal.

El propósito del decreto es que "la Administración Pública Federal se conduzca con Austeridad Republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados".

En la edición del DOF se informó que los derechos y obligaciones derivados de dichos instrumentos o contratos, serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado.

El decreto instruye a los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, coordinen las acciones que correspondan con las instituciones fiduciarias, mandatarias o comisionistas.

Ello para que a más tardar el día 15 de abril del presente ejercicio fiscal, concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos o análogos referidos en el artículo anterior.

El decreto publicado en la edición vespertina del DOF indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quedará facultada para resolver las excepciones a lo previsto, en consulta con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Dichas excepciones deberán ser resueltas previa solicitud debidamente fundada y justificada que presente el titular del ejecutor de gasto al titular de la SHCP. En caso de que no se emita dicha autorización en un plazo no mayor a 10 días hábiles, se entenderá como no autorizada.

El decreto firmado por el presidente y el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, establece que a partir de su entrada en vigor, los ejecutores de gasto deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo a los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos de carácter federal.

Además, establece que únicamente en los casos estrictamente necesarios podrá remitirse la solicitud de excepción correspondiente al titular de la SHCP, adjuntando la justificación debidamente fundada y motivada, y de la cual se enviará copia a la titular de la SFP.

A su vez, el titular de la SHCP emitirá la autorización expresa para ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo al patrimonio de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal. En caso de que no se emita dicha autorización en un plazo no mayor a 10 días hábiles se entenderá como no autorizada.

En el decreto se establece que quedan fuera del decreto, los fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de Ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Según lo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el incumplimiento a dicho decreto, dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 31 de diciembre de 2019, existían 338 actos jurídicos entre fideicomisos, mandatos y análogos, que en total tienen resguardados 740 mil 573 millones de pesos.

En los Precriterios 2021 publicados el 1 de abril, la SHCP indicó que "para hacer frente a las ampliaciones de gasto necesarias para atender la emergencia en salud derivada del Covid-19, se utilizarán activos disponibles tanto en fondos y fideicomisos del sector salud, previstos en diversas disposiciones normativas, como de otros activos del Gobierno Federal".

"Si nos hubiésemos gastado todos nuestros ahorros, no tendríamos ahora de qué echar mano. ¿Cuáles son los ahorros? Fideicomisos, fondos que cuidamos, ahora podemos usar esos ahorros", planteó López Obrador, el miércoles 2, en su conferencia de prensa matutina.

TENÍAMOS QUE HACERLO POR LEY, AFIRMA AMLO

"Teníamos que hacerlo, porque nos lo demanda la Ley de Austeridad Republicana, que decreta la extinción de fideicomisos o fondos que no se consideren esenciales o legales, que no se pueden eliminar por decreto, muchos que están constituidos por acuerdos, acuerdos de Hacienda o decretos de los presidentes", indicó López Obrador en su conferencia matutina del jueves 3.

"Son muchos, proliferaron, vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero algunas, tenían sus guardaditos. Pero lo que se está haciendo ahora, porque es un mandato de la Ley de Austeridad Republicana, es concentrar todo en Hacienda, y Hacienda los va a distribuir", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Mi recomendación es que en la distribución de esos recursos se consideren 4 necesidades básicas: primero, a los programas sociales, proteger a los pobres. Segundo, que esos recursos sirvan para reactivar la economía, créditos, apoyar a la industria de la construcción", abundó el político tabasqueño.

"Tercero, apuntalar a Pemex, por la caída de los precios del petróleo, y el cuarto, a pagar deuda, les diría que para este concepto vamos a destinar la mayoría de los recursos, para seguir cumpliendo con nuestros compromisos, que no aumente la deuda. No queremos pedir crédito, en el tiempo que llevamos no hemos aumentado deuda", dijo el presidente.

"Con todos estos fondos, podemos reunir, en total alrededor de 250 mil millones de pesos, es importante, estaríamos hablando como de un punto del Producto Interno Bruto. Nos ayudan más otras medidas de ahorro, que, ya el domingo, explicaré", insistió López Obrador.