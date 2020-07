AMLO defiende el nombramiento de la periodista Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el nombramiento de la periodista María Isabel Arvide Limón, como Cónsul en Estambul, Turquía, no hay amiguismo, ni influyentismo, ya que según el mandatario nacional, ell es una profesional preparada que puede representar a México.

Cuestionado respecto al tema durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal criticó que medios y opositores se pongan "tan estrictos" por el nombramiento de Arvide Limón, quien ocupará el Consulado sin contar con experiencia diplomática.

"Es una periodista que está ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace más de 40 años, no tiene malos antecedentes, yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el Gobierno anterior. Fue Premio Nacional de Periodismo en el género de columna política o análisis político, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo", respondió el político tabasqueño.

"No sé por qué ahora se ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una Cónsul, una mujer periodista, ¿cómo se llama el que estuvo de Embajador en Washington cuando [Felipe] Calderón [Hinojosa]? [Eduardo] Medina-Mora [Icaza], imagínense, fue hasta procurador y estuvo hasta de presidente, no, de ministro de la Corte. Fue Embajador en Washington y tuvo que salir por malos manejos", aseguró el mandatario nacional.

"No, no hay amiguismo, no hay influyentismo, es una situación que tiene que ver con tener periodistas y ciudadanos, en el Vaticano se nombró a un periodista también [...] Se necesita experiencia, pero Isabel Arvide por ejemplo está preparada, ha escrito libros, ¿es polémica? Todos somos polémicos [...] Sí tiene preparación, ha escrito bastante, Hay cónsules que no tienen escritos", respondió López Obrador a cuestionamientos de la prensa.

"Eso ya se los puede explicar el Secretario de Relaciones Exteriores", señaló el presidente respecto a cuál será la encomienda de la nueva Cónsul en Estambul. "Yo lo que estoy defendiendo es el derecho que tenemos a nombrar o a proponer a quienes consideramos que pueden representar a México", dijo.

"No se trata de un cargo que legalmente deba desempeñar un diplomático de carrera, hay dos representaciones, las que corresponden a diplomáticos de carrera, incluso que tienen que ser aprobados por el Senado y hay otra representación que depende del Ejecutivo y que no necesariamente se aprueban en el Senado, entonces no inventemos, primero tengamos todos los elementos", respondió a un reportero.

"Ese es el nombramiento de una persona, ni escribió a favor de nosotros ni nada de eso, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, me llamo mucho la atención que ahora están muy sensibles, muy exquisitos, de todo y se padece de amnesia, ya borraron todo, no recuerdan como era. Entonces nombramos a Isabel Arvide y un escándalo mayúsculo", abundó López Obrador.

Las expresiones presidenciales esta mañana son la mejor, mas digna, respuesta. Y, para mí, dan por terminado el tema de mi nombramiento como Consul de México en Estambul. — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) July 30, 2020

La también escritora ha asistido a algunas conferencias de prensa matutinas presidenciales, en las que solicitó el pasado 9 de enero, que se repartieran recursos gubernamentales de publicidad a medios de información digitales. Arvide Limón reclamó a López Obrador que el Gobierno Federal contratara publicidad con medios de comunicación que han sido críticos con la actual Administración.

"El 70 por ciento de las personas se informa por internet y sin embargo quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso que usted dijo que no se lee [...] Quienes tenemos un portal, estamos en las redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad", agregó.

La fundadora del medio electrónico Estado Mayor, de 68 años de edad, pidió ayuda al mandatario nacional, ya que, según ella, durante el sexenio anterior encabezado por Enrique Peña Nieto, no recibió recursos públicos.

En 1997, Arvide Limón publicó el artículo de opinión 'A mí también me da pena', donde llamó a Aleksandra Aćimović Popović, más conocida como Sasha Montenegro -esposa del ex presidente José López Portillo-, "Encueratriz venida a menos", por el cual fue demandada por la actriz.

En este caso hubo tres demandas las cuales la periodista perdió, por lo que un juez la obligó a pagar cerca de cinco millones de pesos por difamación y calumnias a Montenegro y a sus hijos. En la actualidad, Arvide Limón es asesora en temas de seguridad pública en gobiernos estatales, así como columnista en el diario El Sol de México.