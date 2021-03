AMLO descarta 'dar marcha atrás' a reforma eléctrica tras reunión con Biden

El Presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, dice Andrés Manuel López Obrador

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que vaya a "dar marcha atrás" a su reforma eléctrica, tras su primera reunión virtual con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien consideró "respetuoso de la soberanía" mexicana.

"Los adversarios corruptos, que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar, piensan que la reforma eléctrica, que es para fortalecer a la [Comisión Federal de Electricidad] CFE, que no cueste más la luz y que no nos estén saqueando como sucedía, piensan que se va a dar marcha atrás por la llamada con el presidente de Estados Unidos, no es así, porque el presidente de Estados Unidos es respetuoso de nuestra soberanía", aseguró el mandatario nacional.

"Es libre el diálogo, sin embargo, el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, lo fue el presidente [Donald] Trump y lo es el presidente Biden", manifestó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, durante su conferencia de prensa matutina.

"El Presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, lo fue el Presidente [Donald] Trump y lo es el Presidente Biden, hablamos hace como dos meses, la primera vez que hablamos por teléfono, ya nos habíamos encontrado pero ocho años antes, pero hablé de Valladolid y me dio mucho gusto, porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos", insistió el político tabasqueño.

"Entonces le agradecí por tener esa concepción, porque México es libre, independiente y soberano, nosotros no nos metemos con asuntos de los ciudadanos de Estados Unidos", comentó López Obrador, quien dijo que también espera que el presidente de EE.UU. de respuesta respecto a la venta de vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) a México.

"Vamos a hablar de varios temas, desde luego de las vacunas, pero queremos recibir respuesta a una petición que ya hicimos, y si lo considera el Presidente Biden nos puede dar respuesta en la conversación, en la plática, de las vacunas. Sí, y a lo mejor hay una respuesta, si él considera que debe de tratarse el tema porque no queremos imponer agenda, tenemos que ser respetuosos, pero sí es un tema que nos importa mucho", señaló el político tabasqueño.

"Hoy mismo [informaré] porque en el caso de Estados Unidos parece que va a haber medios, los primeros minutos, nosotros dependiendo del acuerdo que se tenga con ellos para no abusar, lo que ellos informen, informamos nosotros", agregó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que, según con la agenda general, hablará con su homólogo estadounidense respecto a temas como migración, seguridad, cambio climático y el tratado comercial (T-MEC), para fortalecer la relación de cooperación y buena vecindad con Estados Unidos.

"Los temas son Covid, que nos importa sobre todo lo de la vacuna. Lo migratorio, la seguridad, lo que se ha estado planteando, lo del cambio climático, el tratado comercial y todos los otros temas que resulten que ayuden a fortalecer la relación entre nuestro país y Estados Unidos", recalcó el presidente mexicano.

El 25 de febrero, el Gobierno de EE.UU., a través del Departamento de Estado, urgió a la Administración de López Obrador a proveer un ambiente propicio a la inversión libre en el sector energético mexicano, así como a escuchar las preocupaciones de las empresas privadas, el mandatario de México llamó al país vecino a respetar y no intervenir en dicho tema.

“Ellos opinan que nosotros debemos actuar de una forma, está bien, para garantizar la libertad de expresión, es un principio universal, pero debemos respetar”, respondió el mandatario nacional mexicano, durante su conferencia de prensa matutina de un día después.

“En esta materia del manejo de la política eléctrica no es contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas se dio a conocer que no funciona bien la política energética que se aplica por lo menos en ese estado y otros estados de la Unión Americana, pero eso ya no me corresponde a mi”, insistió el político tabasqueño.

“Somos libres y soberanos, somos independientes, entonces nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos, además sería violatorio de la Constitución”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo federal.

“Alentamos a México a escuchar a los participantes en la mesa, a escuchar a las compañías del sector privado y realmente proveer una cultura y un ambiente de inversión libre y de transparencia para que las compañías continúen invirtiendo en México”, dijo Julie Chung, subsecretaria de Estado interina para el hemisferio occidental de EE.UU.

“En términos de los temas de energía y electricidad [en México], esa es otra área que estaremos discutiendo en el mediano y largo plazos, porque hay muchos aspectos que estamos escuchando por parte del sector privado sobre sus preocupaciones”, respondió la funcionaria estadounidense.

Los comentarios de la subsecretaria de Estado interina ocurrieron en una conferencia de prensa para dar detalles de los encuentros virtuales que sostendría el 26 de febrero, el Secretario de Estado, Antony Blinken, con los titulares mexicanos de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Economía, Marcelo Ebrard Casaubón y Tatiana Clouthier Carrillo, respectivamente.

Un día antes, el 24 de febrero, el presidente López Obrador agradeció a los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que hayan aprobado su iniciativa preferente de reforma eléctrica.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal apuntó que esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica permitirá fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

“Aprovecho para agradecerle mucho a los diputados de que ayer se aprobó la reforma a la ley de energía eléctrica para fortalecer, así de claro, a la CFE […] Qué bien que se aprobó esta reforma”, declaró el político tabasqueño.

“Sé que algunos no les gusta, que quisieran poner a la CFE en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo. No se puede poner igual a PEMEX que a Shell. La historia de PEMEX y la CFE nos indica que son empresas del pueblo de México y necesitamos fortalecer a estas empresas ara ser independientes”, enfatizó el mandatario nacional.

López Obrador apuntó que esta reforma al sector eléctrico “va a ayudar mucho porque nos da seguridad de que no van a haber apagones, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica […] se acaban los gasolinazos”.

Por otra parte, a las empresas que presuntamente se favorecían con el desmantelamiento de las paraestatales CFE y PEMEX en tiempos de “gobiernos neoliberales”, el presidente les advirtió que “México no es tierra de conquista, váyanse a robar a otra parte”.

Un día antes, el 23 de febrero, con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones, el pleno de San Lázaro aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), una iniciativa preferente enviada por López Obrador.

El dictamen -aprobado en lo general y particular por la mayoría del partido Morena y grupos parlamentarios aliados- no contempló ninguna modificación respecto a la iniciativa presidencial, dictamen que establece que se modifique el mecanismo despacho de las centrales eléctricas para darle prioridad a las hidroeléctricas de la CFE.

En segundo término se despacharán las centrales eléctricas de CFE que utilicen energía nuclear, geotérmica, así como aquellas plantas de ciclos combinados y termoeléctricas.

La tercera prioridad la tendrán las plantas que generen electricidad mediante energías eólica y solar de empresas privadas, y en el último término, se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados que sean propiedad de particulares, así como el resto de los generadores con otras tecnologías.