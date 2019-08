AMLO descarta persecución política contra Rosario Robles

La ex funcionaria del Gobierno de EPN sabrá hoy de qué la acusan, dice su abogado

Sinembargo.MX

01/08/2019 | 09:51 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que las pesquisas de la Fiscalía General de la República emprende contra personas cercanas al ex Presidente Enrique Peña Nieto sean parte de una persecución política.

Durante su conferencia matutina, el mandatario descartó que haya consigna contra Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), o cualquier otro ex funcionario de administraciones pasadas.

“Nada de consignas para afectar a nadie, pero la fiscalía es autónoma y eso decían los conservadores, que era lo que querían. No veo por qué ahora cambiar de parecer”, dijo el Presidente a pregunta expresa sobre el caso de Robles.

Sin mencionar a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), López Obrador reiteró que “los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado (…), pero lo que sucedía era que se simulaba, se exponía a chivos expiatorios”.

También negó que haya dado alguna orden para armar expedientes en contra de algún ex funcionario y que no lo hará ya que “no somos iguales”.

En este sentido, reiteró su punto de vista de olvidar los delitos cometidos en administraciones pasadas, pero que si la gente opta porque se abra una investigación en contra de algún ex Presidente, respetará la decisión.

Finalmente, dijo que “hicimos un compromiso de no persecución y ayer lo dije, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no sólo el daño personal y porque me robaron la Presidencia, sino porque ese fraude hundieron al país”.

ROBLES NO ACUDIRÁ A FGR

El abogado de la ex funcionaria, Julio Hernández Barros, dijo que su defendida no acudirá a la Fiscalía ya que “no le regalaremos fotografía de Rosario en la Fiscalía”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el litigante acusó que la FGR no les informó sobre el delito que se le acusaba ni se le permitió entregar pruebas para mostrar su inocencia.

Hernández Barros destacó que el Ministerio Público “se negó a dárnosla como defensa legítima”, por lo que solicitaron la intervención de un juez federal para que la carpeta les fuera entregada.

Por lo que el juez dio 24 horas al Ministerio Público para entregar el documento.

El abogado informó que a Robles se le sigue un proceso por dos cuentas de banco no declaradas, de las que una corresponde a un préstamo de hace 10 años, y otra que se abrió con 2 mil pesos y se mantuvo inactiva durante dos años.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) “le sigue un proceso por dos cuenta de banco que no fueron declaradas; una que es un préstamos de hace 10 años y que sí fue declarado en una de sus declaraciones; y otra cuenta que dice la SFP que Rosario no reportó, pero déjame decirte que es una cuenta que, desde que se abrió, no tiene ningún movimiento”.

Finalmente dijo que “en ningún momento solicitaron que se difiriera o se cancelara la audiencia” del próximo 8 de agosto, como diversas fuentes periodísticas habían señalado.