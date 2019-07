AMLO descarta que caso de Baja California genere precedente nacional

Sin embargo, el PAN dice que se trata de un ensayo para la Presidencia

Noroeste / Redacción

11/07/2019 | 12:25 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este jueves, que el caso de Baja California, donde el Congreso local amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, postulado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pueda generar un precedente a nivel nacional.

“No creo que suceda, ya son otros tiempos. Antes esas cosas se ordenaban desde la Presidencia, ahora no y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que no hará más comentarios al respecto, porque es un asunto que lo tienen que resolver las instancias competentes, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “y ya hay denuncias y que se resuelva”.

Sobre el llamado que hizo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien pidió a los bajacalifornianos protestar porque esa decisión vulnera el orden democrático, López Obrador dijo que el tres veces ex candidato presidencial está en su derecho de expresar sus puntos de vista.

“Está en todo su derecho, el ingeniero. Siempre expresa con libertad sus puntos de vista, esa es si característica, buena. Siempre va a tener nuestro respeto, tiene todo el derecho de manifestarse. Se trata de quien inició la lucha por la democratización de México", señaló el político tabasqueño.

"El que enfrentó a Carlos Salinas [de Gortari] y padeció de un fraude electoral, y a partid de ahí el país se afectó mucho, todavía se está padeciendo esto”, abundó el presidente.

López Obrador señaló que el país ya vive otras circunstancias en que la gente "no se deja", y los legisladores ya no son empleados del Poder Ejecutivo.

“Acuérdense como era en Baja California, ¿que no hubo un arreglo con los arriba entre partidos?, eso ya no existe, ya no se puede reeditar eso, menos en épocas de cambio y de transformación”, indicó el mandatario nacional.

Por su parte, Fernando Herrera Ávila, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la maniobra para ampliar el mandato del gobernador en Baja California, es un ensayo y una muestra de lo que el Gobierno Federal está dispuesto a hacer para ampliar el periodo presidencial.

El panista reiteró que su partido presentará ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN), una acción de inconstitucionalidad y, en lo interno, proceder a la expulsión de los diputados locales que se dejaron “corromper” por Morena.

“Es claro que el Gobierno tiene en marcha una estrategia bien definida, planificada y evaluada para constituir una dictadura y posiblemente una tiranía", afirmó Herrera Ávila.

"Baja California es una más de las medidas tácticas en esa ruta, igual que las presiones al [Instituto Nacional Electoral] INE, la Suprema Corte y los organismos autónomos”, expresó el vocero panista en un comunicado.

Herrera Ávila abundó que la democracia corre graves peligros debido a que la voluntad presidencial quiere convertir a Morena, en hegemónico y único, como era el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las épocas de Luis Echeverría Álvarez o José López Portillo.

El vocero panista sostuvo que es necesario que la sociedad esté vigilante ante los retrocesos democráticos que se alientan y organizan desde el Gobierno, por lo que se requerirá de valor para defender las cosas que no se ven, como la democracia, lo que ha sido una lucha histórica del PAN a lo largo de 80 años.

“En el PAN estamos comprometidos con la vigilancia de la legalidad. El único imperio debe ser el de la Ley, no el de una persona”, afirmó Herrera Ávila.

El vocero panista indicó que la ampliación del mandato del gobernador en Baja California, se inscribe en esa estrategia y, además, responde a la lógica de López Obrador, de desaparecer a la auténtica oposición, sin importar el método, corrompiéndola o quitándole recursos a los partidos políticos.