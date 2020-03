AMLO descarta reducir o condonar impuestos como lo pide la IP ante el COVID-19

Durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, López Obrador insistió en que se está dando prioridad a la población más vulnerable

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vayan a reducir impuestos pero garantizó que no habrá aumentos, ello después de que el sector privado exigió que se apliquen medidas fiscales urgentes para enfrentar la crisis económica derivada por el coronavirus COVID-19.

"Reducción de impuestos no, pero sí garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos, ni impuestos nuevos, eso sí, mantener la misma política fiscal, no como antes, que había una crisis y a aumentar los impuestos, la llamada reforma fiscal que no fue más que aumentos de impuestos, eso no", afirmó el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, López Obrador insistió en que se está dando prioridad a la población más vulnerable, "por eso la primera decisión es enviar recursos a los adultos mayores, esa es la primera decisión [...] lo otro es que tomamos la decisión de que bajara el precio de la gasolina, esto va a ayudar, es una forma de apoyar la actividad productiva", dijo.

Ayer, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) hizo una serie de peticiones al Gobierno Federal, que van desde condonar impuestos del año 2018 y anteriores, eliminar el Impuesto sobre Nómina (ISN), para preservar el empleo, deducir al 100 por ciento las prestaciones laborales y retrasar la entrada en vigor del nuevo etiquetado de alimentos. Además, considerar la reactivación de las rondas petroleras.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) propuso, con fundamento en las atribuciones que la ley le concede al Poder Ejecutivo Federal en caso de epidemias, acelerar los procesos de devolución de impuestos, en particular del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además de la suspensión temporal de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (propio y retenido por sueldos), particularmente en el sector aéreo, turismo, logística y transporte.

Suspensión temporal de actos de fiscalización.

Así como el establecimiento urgente de estímulos fiscales temporales al empleo e inversión.

Suspensión temporal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel.

La COPARMEX también pidió mejorar la disponibilidad de la financiación y acceso a créditos por parte de instituciones como Nacional Financiera (NAFINSA) o el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).