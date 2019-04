AMLO desde Oaxaca: Ya chole con los pleitos, requerimos la unidad para sacar adelante a MÃ©xico

AMLO desde Oaxaca: Ya chole con los pleitos, requerimos la unidad para sacar adelante a México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó hoy la entrega de apoyos de sus Programas Integrales de Bienestar y del Programa Nacional de Reconstrucción, el evento tuvo lugar en la colonia Popular Víctor Yodo de Juchitán, Oaxaca

Sinembargo.MX

28/04/2019 | 12:32 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició una gira por el estado mexicano de Oaxaca, llamó a la unidad entre adversarios, esta mañana dijo en un acto público que “ya chole con los pleitos, hay que unirnos todos”.

López Obrador cumplirá cinco meses en el Gobierno federal. Han sido intensos para él y para otros sectores. El mandatario ha sostenido un enfrentamiento constante con algunos medios de comunicación, a los que llama “prensa fifí”. En cambio, ha intentado mantener el contacto constante con la ciudadanía a través de actos públicos y visitas de fin de semana.

AMLO estuvo ayer en Veracruz, en donde puso énfasis al tema de la seguridad y echó a andar, en Minatitlán, la Guardia Nacional, su gran apuesta para restaurar la paz en el país.

Hoy, en Oaxaca, el Jefe de Estado habló de los apoyos directos, del Gobierno como un “elefante reumático”, del reparto de becas y pensiones. Y dijo que a la prensa fifí y a sus opositores no les importa el medio ambiente, o los niños, esto al referirse a la Reforma Educativa impulsada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

“Los del conservadurismo siempre están diciendo ‘el medio ambiente’, pero no es que le importe, es como cuando hablaban de la mal llamada Reforma Educativa, no les importaban los niños, lo que querían era privatizar la educación. Lo que quieren es que no hagamos nada, para que vean que somos iguales a los otros gobiernos”, expresó.

Más adelante dijo: “¿Saben qué? Es muy aburrida la vida cuando todos pensamos igual. La democracia es diversidad, es pluralidad, es el derecho a disentir. Pero estamos en un proceso de transformación. Requerimos la unidad necesaria, básica. No pelearnos. La Patria es primero. Vamos a sacar adelante a nuestro querido México, vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Vamos a unirnos para que Oaxaca, ese gran pueblo, salga adelante”.

El mandatario pidió ya no politizar “ya chole con los pleitos, hay que unirnos todos”. También criticó a las pesadas administraciones, opinó que antes el Gobierno federal no estaba para beneficiar al pueblo, sino que era “un facilitador para el saqueo, para la tranza, para la corrupción”.

AMLO DEFIENDE PROYECTOS

El mandatario defendió el proyecto que impulsa para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, aseguró que se priorizará la inversión mexicana y se cuidará al medio ambiente:

“Les digo que no anden inventando de que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Si hay inversión privada va a ser de mexicanos. No se va a afectar en nada el medio ambiente”. Dijo que no habrá maíz transgénico y ofreció consultar a los habitantes para las obras.

Anunció que como parte del proyecto de desarrollo en la zona se ampliarán los puertos Salinas Cruz y Coatzacoalcos y se creará de nuevo la línea férrea para tener un tren de carga que conecte los dos puertos, mismo que también será de pasajeros, además, reiteró que se buscará siempre la consulta con los pueblos originarios.

“Nada se va a hacer por la fuerza, vamos a consultar siempre a las comunidades, a los pueblos. A nadie se le va a despojar de sus bienes”, expuso.

El líder del Ejecutivo aseguró que en consultas realizadas en los pueblos originarios del Istmo la mayoría aceptó el programa. “De una vez le digo a los conservadores y a los fifís, ya se hizo la consulta y el pueblos nos dieron su apoyo y va el proyecto del Istmo de Tehuantepec”, afirmó.

Para demostrar la aprobación, López Obrador pidió a los presentes en el acto público que levantaran la mano quienes estuvieran a favor del proyecto y la mayoría levantó sus manos.

“Tengan confianza, vamos bien, ‘re’ bien”, aseguró. Para justificar su afirmación dio tres datos: señaló que está controlada la inflación; que está aumentando la recaudación de impuestos “porque la gente le tiene confianza al Gobierno”, añadió que hay finanzas y presupuesto fuertes; y afirmó que el peso mexicano 2se está fortaleciendo”.

RECONSTRUCCIÓN EN OAXACA

El líder del Ejecutivo y funcionarios de su gabinete presentaron el Programa Nacional de Reconstrucción. El Secretario de Desarrollo Territorial y Agrario, Román Guillermo Meyer Falcón, anunció que 4 mil 700 millones de pesos se invertirán en la entidad para la reconstrucción, mientras que a las familias se les apoyará directamente y que en promedio se entregará a apoyo para 12 mil viviendas, hoy se entregaron las primeras 2 mil.

Meyer Falcón, recordó los estragos de los sismos de septiembre en Oaxaca, cuando se declaró que uno de cada tres hogares resultó afectado en la entidad.

Además, precisó que en Juchitán al menos 3 mil centros educativos, 60 inmuebles del sector salud y cerca de 600 centros culturales resultaron dañados, por lo que fue el municipio más afectado. Aseguró que la ayuda no fue oportuna, “en la administración pasada la ayuda no llegó”, criticó.

Por su parte, la Secretaria de Bienestar informó que en el municipio se contemplan 6 mil 182 acciones de vivienda, centros culturales y de salud para la reconstrucción.

Mientras que el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, refrendó su apoyo al Presidente y se refirió a la entidad como una tierra solidaria. “Así se demostró con los sismos del pasado 7 de septiembre, 19, 23 y las réplicas que afectaron al país, pero que pegó en Istmo y que aquí se vivió el dolor como solamente lo puede vivir quien pierde a un hijo, a un padre”.

El Gobernador aseguró que “poco a poco se han reconstruido” los lugares afectados, como el Mercado 5 de septiembre y 11 más que ya están listos para su inauguración. Murat Agradeció al a López Obrador la inversión millonaria para esta causa y los más de 2 mil millones destinados para la reconstrucción de viviendas.